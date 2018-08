Ein neuer Anlauf für den Sennwalder Werkhof

Der Gemeinderat von Sennwald hat das Bauprojekt «Neubau Werkhof mit Sammelstelle» in Frümsen genehmigt. Die Baukosten belaufen sich beim Werkhof auf 3,7 Millionen und für die Sammelstelle auf 500000 Franken. Die Urnenabstimmung über den Gesamtkredit von 4,2 Millionen findet am 25. November 2018 statt, schreibt der Gemeinderat in einer Medienmitteilung.

Mit diesem Projekt unterbreitet der Gemeinderat den Stimmbürgern den Neubau des Werkhofs inklusive Sammelstelle am bestehenden Platz in Frümsen (siehe Titelseite). Der jetzige Werkhof besteht aus alten

Gebäuden und solchen, welche in ihrer Substanz die Endnutzungszeit erreicht haben. Eine Investition in diese Gebäude – die zudem teilweise mitten im Platz stehen – erscheint weder wertschöpfend noch zukunftsgerichtet. Ebenfalls erfüllt die jetzige Sammelstelle die Anforderungen an eine zeitgemässe, bedienerfreundliche Sammelstelle in keiner Weise, schreibt der Gemeinderat weiter.

Ökologische Holzheizung und Fotovoltaik-Anlage

Das Projekt sieht einen kompletten Neubau mit drei Gebäuden vor. Die Bauten sind aus Holz mit Schrägdächern. Das Betriebsgebäude ist entlang der Kantonsstrasse ausgerichtet. Die Einstellhalle liegt etwas zurückversetzt hinter dem Betriebsgebäude in der Parzellenmitte. Diese Halle ist nicht beheizt und nicht unterkellert. Sie könnte später auch noch erweitert werden. Die Konstruktion der Halle ist so bemessen, dass später auch noch ein Dachboden eingebaut werden könnte. Die Sammelhalle ist vom öffentlich zugänglichen Sammelplatz her erschlossen. In ihr untergebracht sind die grossen Mulden und die Giftabgabestelle.

Die Zu- und Wegfahrt zum Werkplatz erfolgt direkt ab der Kantonsstrasse. Über die Wislenstrasse wird die unabhängige Erschliessung zum öffentlichen Sammelplatz geführt.

Geplant ist für das Betriebsgebäude eine ökologische Heizung mit Holzpellets. Auf dem Dach des Betriebsgebäudes ist eine Fotovoltaik-Anlage vorgesehen, welche einen jährlichen Ertrag von zirka 37000 kWh erzielt was dem Verbrauch von Strom von acht bis zehn Wohnhäusern entspricht. Die Kosten für die Fotovoltaik-Anlage werden ins Investitionsbudget 2019 aufgenommen.

Finanzierung und weiteres Vorgehen

Die Gemeinde muss ab dem nächsten Jahr die Rechnungslegung nach RMSG anwenden. Darin ist die Abschreibungsdauer für Hochbauten auf 30 Jahre festgelegt. Dies ergibt einen jährlichen Abschreibungsbetrag von 140000 Franken. Durch die bereits getätigten Vorfinanzierungen in Werkhof und Entsorgungsplatz reduzieren sich diese Kosten auf jährlich noch 69000 Franken, ein Betrag, der absolut verkraftbar ist und sich auch auf den Steuerfuss nicht auswirken wird.

Mit dem geplanten Neubau des Werkhofes verbunden mit einer zeitgemässen Sammelstelle erhält die Gemeinde Sennwald (endlich) eine zukunftsgerichtete Anlage, welche die Bedürfnisse über längere Zeit vollkommen erfüllt. Durch eingeplante mögliche Erweiterungen könnte sogar ein späterer Raumbedarf immer noch gut abgedeckt werden. Gebaut wird jetzt nämlich nur, was nötig und ausgewiesen ist.

Unter Vorbehalt der Urnenabstimmung vom 25. November wird das Baugesuch eingereicht. Baubeginn mit dem Sammelplatz und der Einstellhalle wäre dann bei Annahme dieser Vorlage im Frühling 2019. (pd/wo)