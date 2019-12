W&O-Rückblick 2019: Ein laues Bekenntnis zum Klanghaus Grossartige Produktionen prägten die kulturelle Agenda der vergangenen zwölf Monate. Und es gab auch noch die Abstimmung über das Klanghaus Toggenburg. Nur 26 Prozent der St.Galler Stimmberechtigten stimmten ab und sagten mehrheitlich Ja.

1. Januar: Gemeinderätin Katrin Schulthess überreicht This Isler (Texter, Autor, Illustrator) den Grabser Kulturpreis. Thomas Schwizer

Die lange Leidensgeschichte des Klanghausprojekts am Schwendisee hat mit der Urnenabstimmung am 30. Juni ein gutes Ende gefunden – zumindest aus Sicht der Befürworter dieses einmaligen Projekts, in das sie grosse Hoffnungen setzen. Die Begeisterung in der Bevölkerung, selbst im direkt betroffenen Toggenburg, hielt sich bei der Urnenabstimmung aber in Grenzen. Nur jeder vierte Stimmberechtigte im Kanton ging an die Urne. 53,6 Prozent sagten Ja zum Bau des Klanghauses, das insgesamt 23,3 Millionen Franken kosten wird. Die Zukunft wird dereinst zeigen, ob sich die mit dem Klanghaus verbundenen Hoffnungen erfüllen, nämlich die Stärkung der kulturellen Ausstrahlung des Kantons St.Gallen und der Region Toggenburger nach innen und aussen. Zudem soll das Klanghaus den sanften Tourismus im Toggenburg nachhaltig fördern.

Kulturförderer Peter Kuster tritt zurück

Das Musical «Orient Express» in der Lokremise Buchs wird vom Publikum begeistert aufgenommen. Der «Orient Express» ist die letzte Produktion, die Peter Kuster leitet. Während 37 Jahren hat er in Buchs und Grabs Opern und Musicals produziert, nun ist für ihn die Zeit gekommen, sich aus der regionalen Musikszene zu verabschieden. Kuster glaubt trotz schwieriger Sponsorensuche und leicht rückläufigem Publikumsinteresse an das Potenzial von Musicals im Werdenberg, die «im perfekten Ambiente» der Lokremise aufgeführt werden. Ein weiterer Höhepunkt der Kulturagenda 2019 war die Schlossmediale, deren vielfältige Programmpunkte sich mit dem Thema «Gold» auseinandersetzten. 2388 Leute besuchten die Schlossmediale, drei Konzerte waren sogar ausverkauft.

Erfreuliche und weniger erfreuliche Geschehnisse

Sehr gut verkauft war – einmal mehr – die Fabriggli-Eigenproduktion «37 Ansichtskarten» unter der Regie von Simona Specker. Die tollen Vorstellungen im Herbst machten so richtig Lust auf das bevorstehende 40-Jahr-Jubiläum des Werdenberger Kleintheaters, das im kommenden Februar gefeiert wird.

Nicht nur Erfolgsmeldungen gab es aus dem Kulturbereich. Auf Ende Jahr löst sich die Musikgesellschaft Alpenrösli Sax auf, nach knapp 115 Jahren.