«Ein Haus des Gebets für alle Völker» Mit einer feierlichen Messe gedachte die Pfarrei der Einweihung ihrer

St. Michaelskirche, die vor 150 Jahren stattfand. Diese fand auf den Tag genau,

am 18. November 1868 statt. Hanspeter Thurnherr

Den Festgottesdienst gestalteten Diakon Patrick Schläpfer, Dekan Erich Guntli und der ehemalige Gamser Pfarrer Albert Thurnherr (vorne von links). (Bild: Hanspeter Thurnherr)

Im Zentrum der Feierlichkeiten zum 150-Jahr-Jubiläum der Pfarrkirche St. Michael stand am Sonntag der Festgottesdienst. Diakon Patrick Schläpfer durfte dazu Dekan Erich Guntli, den ehemaligen Pfarrer Albert Thurnherr – er hatte noch bei der letztmaligen Renovation im Jahr 1990 mitgewirkt – sowie die Seelsorgenden von Gams und Sennwald als Mitgestaltende begrüssen. Nebst Vertretern der evangelischen Kirchgemeinde Grabs-Gams und den Gamser Pfarreiangehörigen durfte er auch viele Gläubige aus den Nachbarpfarreien in der vollen St. Michaelskirche begrüssen. Gesanglich umrahmte der Kirchenchor, verstärkt durch Jugendliche, den Gottesdienst.

Im Jahr 835 gab es hier bereits eine Kirche

Am 18. November 1868, und damit auf den Tag genau vor 150 Jahren, war die Pfarrkirche eingeweiht worden. Dem Anlass angepasst waren die Lesungen. So etwa der Text aus Jesaja «Mein Haus wird ein Haus des Gebetes für alle Völker genannt.» Oder aus dem Matthäus-Evangelium «Du bist Petrus der Fels – und auf diesem Fels werde ich meine Kirche bauen.»

In der Predigt erwähnte Schläpfer, dass bereits im Jahre 835 an diesem Standort eine Kirche in einer Schenkungsurkunde erwähnt wurde. Er zitierte dann aus der Zeit kurz vor dem Bau der heutigen Kirche den damaligen Pfarrer: «Diese Kirche ist so hässlich, dass man ihresgleichen sucht und nicht findet.» Der Zustand des Gebäudes war offenbar so schlimm, dass sogar ein Betretungsverbot gedroht habe. So war man schliesslich gezwungen, einen Neubau in Angriff zu nehmen, obwohl er die kleine Gemeinde «vor erhebliche, eigentlich unlösbare Probleme» stellte, wie Kunsthistorikerin Carolin Krumm in der Jubiläums-Festschrift schreibt. Bei der Einweihungsfeier habe der damalige Prediger gesagt: «Die Kirche ist ein lautes Zeugnis des Katholischen Glaubens.» Heute würde man wohl nicht mehr in dieser Art predigen, betone man doch heute zwischen den beiden Landeskirchen «das, was uns verbindet, und nicht das, was uns trennt.»

Eine Kirche sei noch immer ein Zeichen der Macht, obwohl sie ihre Macht inzwischen verloren habe, «weil wir vielleicht zu sehr Macht an äusserlichen Zeichen festmachen», sagte Patrick Schläpfer. Dabei manifestiere sich Gottes Macht in der menschlichen Machtlosigkeit. Das Ziel sei, Gottes Macht zu den Machtlosen zu bringen. Oder wie es der im Konzentrationslager umgekommene evangelische Pfarrer Dietrich Bonhoeffer sagte: «Kirche ist nur Kirche, wenn sie für die Menschen da ist.» Daher müssten wir miteinander Kirche sein, lebendige Steine am lebendigen Bau Gottes, schloss Patrick Schläpfer.