Zum Auftakt der Fabriggli-Saison gab es ein Familienfest Das Fabriggli eröffnete am Sonntag die Theatersaison einmal mehr mit dem «Gschichte-Chischte-Fäscht». Auch diesmal gab es viel Spiel, Spass und Unterhaltung für Gross und Klein. Hansruedi Rohrer

Der Liedermacher Andrew Bond begeisterte die Kinder und forderte zum Mitsingen auf, hier zeigte er den scheuen Igel. (Bild: Hansruedi Rohrer)

Das beliebte Familienfest wurde gestern Nachmittag bereits zum 15. Mal als Auftakt in die neue Fabriggli-Theatersaison durchgeführt. Für die kleinen Entdecker verwandelte sich das Werdenberger Kleintheater diesmal in eine regelrechte Forscherstation. Nach dem Dauerregen am Samstag schloss sogar der Himmel seine Schleusen, so dass dem Spielspass nichts mehr im Wege stand.

Zu Beginn des Festes war um 11 Uhr ein Familienkonzert mit dem bekannten Liedermacher Andrew Bond angesagt. Zu seinem Publikum ab vier Jahren durften sich natürlich auch Erwachsene gesellen. Der beliebte Sänger war in der Vergangenheit schon öfters im Werdenberger Kleintheater Fabriggli zu Gast. Mit seinem neuen Solo-Programm «Machs wie de Dachs» kam er gerne wieder nach Buchs. Für die gespannt lauschenden kleinen und grossen Zuhörer sang er von Tieren in Wald und Feld.