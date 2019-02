Grabser Sängerjahr war ereignisreich Der Männerchor Grabs blickte an seiner HV zurück auf ein reich befrachtetes Vereinsjahr mit Höhen und Tiefen. Höhepunkt des Jahres war zweifellos die Neueinkleidung und das damit verbundene Konzert im Frühjahr.

Allseits zufriedene Gesichter (von links): Paul Grässli (25 Sängerjahre), Hansruedi Vetsch (35 Sängerjahre), Röbi Bislin (Präsident), Ernst Frehner (10 Jahre OK-Präsident Jassmeisterschaft), Reto Vetsch (neuer OK-Präsident Jassmeisterschaft). (Bild: PD)

Nach einem feinen Essen aus der Rössli-Küche und dem gemeinsam gesungenen «Lied für frohe Stunden» eröffnete Präsident Röbi Bislin die offizielle Hauptversammlung. Er durfte zuallererst ein Neumitglied begrüssen, welches gleich durch die Versammlung aufgenommen wurde. Anschliessend hielt er in seinem Präsidentenbericht Rückschau auf das von mehreren Ereignissen geprägte abgelaufene Jahr. Das Jahr begann mit einer schlechten Nachricht. Dirigentin Anni Forrer musste krankheitshalber das ganze erste Halbjahr pausieren. Der Chor hatte jedoch das Glück, diese grosse Lücke kurzfristig mit der Person von Interimsdirigent Pius Büchel füllen zu können. Unter seiner Leitung erfolgten auch Vorbereitung und Durchführung des Neueinkleidungskonzerts.

Anni Forrer wieder zurück am Taktstock

Das Highlight des Jahres war zweifellos die Anschaffung eines neuen Outfits, welches mit einem Frühlingskonzert mit zwei Gastchören aus dem Allgäu und dem Bündnerland gebührend gefeiert und der Bevölkerung präsentiert wurde. Im Frühsommer musste der Chor Abschied nehmen von seinem viel zu früh verstorbenen Sängerkameraden Florian Rohner. Nach den Sommerferien übernahm Anni Forrer wieder den Taktstock und nahm voller Elan ihre Dirigententätigkeit wieder auf. Und sie erstellte bereits wieder ein Drehbuch für das nächste Frühlingskonzert. Ihr Dirigentenbericht über das verflossene Vereinsjahr war denn auch speziell und regte zum Nachdenken an. Gemäss Bibliothekar Hansruedi Vetsch wurden in diversen Auftritten 39 verschiedene Lieder vorgetragen, wovon elf neue. Und als besondere Überraschung überreichte Hansruedi Vetsch jedem Mitglied eine in zahlreichen Stunden selbst zusammengestellte «Kleine Chronik», umfassend die Zeit von 1988 bis 2018.

Ehrungen für zwei langjährige Mitglieder

Im Traktandum Wahlen wurden alle bisherigen Amtsträger für eine weitere Amtsdauer bestätigt. Jass-OK-Chef Ernst Frehner legte nach seiner zehnjährigen erfolgreichen Tätigkeit sein Amt in jüngere Hände. Sein Nachfolger ist Reto Vetsch. Des Weiteren wurde Hansruedi Vetsch für seine 35-jährige, und Paul Grässli für seine 25-jährige Vereinsmitgliedschaft geehrt. Nach dem offiziellen Teil der HV wurde die Geselligkeit gepflegt. (pd)