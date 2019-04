Ein Entwicklungskonzept für den Toggenburger Tourismus Im Toggenburg soll das Thema Klang in seinen touristischen Aspekten weiter vertieft werden. Eine erste Vision, aus der sich einzelne touristische Angebote entwickeln können, soll bis zum Sommer vorliegen.

Das Thema Klang ist ein weitherum einzigartiges, mit das Toggburg Gäste anzieht. (Bild: swiss-image.ch/Dolores Rupa)

(wo) Zu diesem Zweck haben Vertreter des Tourismus, des kantonalen Amtes für Wirtschaft und Arbeit sowie dreier Toggenburger Gemeinden vor rund zwei Wochen den Grundstein zum räumlichen Tourismusentwicklungskonzept (TEK) Klang Toggenburg gelegt. Das geht aus einer Medienmitteilung hervor.

Weitherum einzigartig

Bereits heute sei Klang ein weitherum einzigartiges Thema, mit dem das Toggenburg Freizeitgäste, Kulturinteressierte und Touristen anziehe. So sind der Öffentlichkeit unter anderem der Klangweg, Klangkurse oder das Klangfestival ein Begriff. Auch das Klanghaus, über das die St. Galler Stimmberechtigten am 30. Juni abstimmen, soll gemäss Mitteilung ein bedeutendes Element in der Palette werden.

Das TEK Klang Toggenburg soll aufzeigen, wo das Thema Klang touristisch weiter ergänzt werden kann. Das Vorhaben konzentriert sich auf Angebote, die ein breites, verschiedenartiges Publikum ansprechen würden, dabei mehrere Standorte miteinbeziehen und möglichst das ganze Jahr über zur Verfügung stehen. Das TEK liefere Impulse, damit in einem weiteren Schritt privat finanzierte Projekte auf ein Fundament aufbauen können. Wesentlich für den Erfolg des TEK ist für die Verantwortlichen, dass es an den bereits vorhandenen Stärken des regionalen Angebots anknüpfen kann.

Potenzial soll auch in Nesslau ausgelotet werden

In räumlicher Hinsicht bildet das Gebiet um den Schwendisee oberhalb von Wildhaus und Unterwasser das Zentrum für das Thema Klang. Dort existiert bereits das Projekt Klang-Schwendi, an dem sich neben der Klangwelt Toggenburg auch Landwirtschaft, Gastronomie und Hotellerie beteiligen. Im Rahmen des TEK soll das Potenzial für neue Angebote zum Thema Klang insbesondere im Ausstrahlungsbereich der Klang-Schwendi in den Gemeinden Wildhaus-Alt St. Johann und Nesslau ausgelotet werden.

Vom Kanton initiiert

Die Führung des TEK liegt in einer ersten Phase beim Amt für Wirtschaft und Arbeit des Kantons St. Gallen, welches das Projekt auch initiiert hat. Neben den erwähnten Gemeinden arbeiten Toggenburg Tourismus, die Klangwelt Toggenburg und die Freizeit und Touristik Neckertal AG in der Projektgruppe mit. Fachlich unterstützt werden die Akteure durch die Kreativwerkstatt Steiner Sarnen Schweiz AG. Die Entwicklung ist mit weiteren Projekten wie «Bewegen und Gestalten» in Wildhaus-Alt St. Johann abgestimmt, teilt der Kanton weiter mit.