Nesslau Ein Entscheid schweren Herzens: Das Obertoggenburger Feldschiessen wird auf das Jahr 2022 verschoben Trotz der aktuellen Lockerungen sieht sich das OK nicht in der Lage, ein Feldschiessen zu organisieren, wie sie sich dies vorstellen. Ausserdem stuften die OK-Mitglieder die Planungssicherheit aufgrund von Corona als zu gering ein.

Was das OK des Obertoggenburger Feldschiessens dieses Jahr begonnen hat, wird erst im Jahr 2022 umgesetzt: (von links) Martin Roth, Köbi Rutz, Lydia Stauffacher, Marco Geisser, Karina Rutz, Ewald Geisser, Sereina Rutz, Heinz Geisser, Seraina Roth, Kurt Geisser, Thomas Rutz, Bruno Rutz (es fehlt: Miriam Stauffacher). Bild: Katharina Rutz

Zusammen mit dem Bezirksschützenverband wurde entschieden, das Feldschiessen mit dem bereits ausgearbeiteten Konzept auf das Jahr 2022 zu verschieben.

Die Geselligkeit ist ein wichtiger Teil des Anlasses

Am 18. Juni beriet das OK eingehend die verschiedenen Optionen einer Festdurchführung mit den noch geltenden Coronamassnahmen. Am Ende fällten die erfahrenen OK-Mitglieder den Entscheid, dass unter diesen Umständen das Fest nach ihren Vorstellungen nicht durchführbar sein wird. Am Feldschiessen in der Laad stehen traditionell Geselligkeit, Kameradschaft und gute Stimmung im Mittelpunkt.

Diese Dinge sind genauso wichtig, wie der sportliche Rahmen des Feldschiessens. Kapazitätsbeschränkungen, Abstandsvorschriften, Maskenpflicht, Sitzpflicht und Tanzverbot passen für das OK nicht zu einem gelungenen Fest. Einhellig vertrat man ausserdem die Ansicht, die Schützenkameradinnen und Schützenkameraden keinen rigiden Kontrollen und/oder irgendeinem Test- bzw. Impfzwang unterwerfen zu wollen.

Die Gefahr war zu gross

«Wir haben es uns mit dem Entscheid nicht leicht gemacht und auch heute noch schmerzt es mich in der Seele, all die schönen Vorstellungen von unserem Fest diesen Sommer nicht in Realität umsetzen zu können», bedauert OK-Präsident Ewald Geisser. «Zu gross waren uns die Unsicherheiten, zu rigide die immer noch geltenden Einschränkungen, als dass wir damit hätten leben und festen können und deshalb zu gross die Gefahr, schlussendlich mit rechtlichen Konsequenzen rechnen zu müssen», begründet er den Entscheid.

Voller Zuversicht blicken die OK-Mitglieder aber ins Jahr 2022, um den bereits bis ins Detail geplanten Festanlass dann hoffentlich Realität werden zu lassen. Das Feldschiessenprogramm wird natürlich dieses Jahr dennoch geschossen. Alle Vereine können das Programm bei sich in den Ständen bis Ende August durchführen. Es wird dennoch auf eine grosse Beteiligung aller Schützinnen und Schützen gezählt.