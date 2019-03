Mehr Diebstähle und Drogendelikte in der Stadt Buchs In der Stadt stiegen die Straftaten im Jahr 2018 im Vergleich zum Vorjahr um rund 34 Prozent an. Dies vor allem aufgrund von mehr Fahrzeugdiebstählen und Drogendelikten. Katharina Rutz

Im Jahr 2018 wurden in der Stadt Buchs 661 Verstösse gegen das Strafgesetzbuch gezählt. Dies sind verglichen mit dem Vorjahr ein Drittel mehr Delikte. Ins Auge stechen dabei die Fahrzeugdiebstähle, die von 93 im Jahr 2017 auf 160 im letzten Jahr gestiegen sind. «Dabei handelt es sich vor allem um Velodiebstahl», sagt Florian Schneider, Sprecher der Kantonspolizei St. Gallen.

Auch andere grenznahe Gemeinden hatten aufgrund von Diebstählen und Einbrüchen rund um Fahrräder und Fahrzeuge im letzten Jahr teils massiv mehr Straftaten zu verzeichnen. In Altstätten beispielsweise stiegen sie gar um 48 Prozent.

Mehr Kontrollen in der Stadt Buchs

Weiter stieg in der Stadt Buchs auch die Zahl der Straftaten nach Betäubungsmittelgesetz. Das heisst der Konsum, Besitz und Handel von Drogen. «Wahrscheinlich konnten im Jahr 2018 in Buchs vermehrt Kontrollen durchgeführt werden. Dies führt immer auch zu einer höheren Anzahl Delikten», sagt Florian Schneider. Gerade bei Drogendelikten führe ein Fall oft zu weiteren Fällen in diesem Bereich. Neben Buchs sind die Straftaten im Werdenberg nur noch in der Gemeinde Sennwald auf die Zahl von 173 Straftaten angestiegen. Das ist die zweithöchste Anzahl in der Region nach der Stadt Buchs. Auch Wildhaus-Alt St. Johann hat verglichen mit 2017 mehr Straftaten zu verzeichnen. Mit 55 Delikten gab es in der Obertoggenburger Gemeinde allerdings am wenigsten Verbrechen in der W&O-Region. In allen anderen Werdenberger Gemeinden haben die Verbrechen abgenommen.

Von der Art der Delikte gab es in der Region Werdenberg-Sarganserland mit Abstand am meisten Diebstähle. Es waren 686. Hinzu kamen nochmals 330 Fahrzeugdiebstähle in der Region. Auch die Drogendelikte schlagen mit 567 zu Buche. Und schliesslich gab es auch 198 Fälle von mutwilliger Sachbeschädigung.

Drei Tötungsdelikte in der Region



In der Region Werdenberg-Sarganserland weist die Kriminalstatistik drei Tötungsdelikte aus. Je ein Delikt in Sennwald und in Wartau über das es noch keine weiteren Auskünfte gibt. «Die Ermittlungen laufen noch», sagt Florian Schneider, Sprecher der Kantonspolizei auf Anfrage. Ein weiteres Tötungsdelikt geschah am 13. Februar in Heiligkreuz in der Gemeinde Mels. Der Beschuldigte attackierte bei einer Auseinandersetzung unter Asylbewerbern sein Opfer mit einem Messer und fügte ihm dabei tödliche Verletzungen zu.

Weniger Delikte in der Stadt St. Gallen, mehr in den Regionen

Stefan Kühne, Leiter Kriminalpolizei. (Bild: Katharina Rutz)

Die Kriminalstatistik teilt den Kanton in vier Regionen und die Stadt St. Gallen auf. Dabei weist die Region Werdenberg-Sarganserland am wenigsten Delikte nach Strafgesetzbuch aus. Es waren im Jahr 2018 2366 Delikte. Dies sind 3,5 Prozent mehr als 2017. Auch in den anderen Regionen Bodensee-Rheintal, Linthgebiet Toggenburg und Fürstenland-Neckertal ist die Zahl der Delikte im Vergleich zu 2017 angestiegen. Einzig in der Stadt St. Gallen gingen diese zurück.

«Umgekehrt zum Jahr 2017 stiegen 2018 die Delikte in den Regionen an und sanken in der Stadt St. Gallen», sagt Stefan Kühne, Leiter Kriminalpolizei.

Vergleicht man die letzten Jahre, so sank die Kriminalität im Kanton St. Gallen seit dem Höchststand von 2012 kontinuierlich. Im Jahr 2018 stieg die Zahl der Delikte erstmals wieder an. Dasselbe Bild zeigt sich auch in der Region Werdenberg-Sarganserland, wie die Deliktszahlen nach Strafgesetzbuch zeigen.

Wie gesamthaft im Kanton, wo die Betrugsfälle gar um 42 Prozent angestiegen sind, gab es davon auch in den Werdenberger und Sarganserländer Gemeinden mit 104 genau 20 Fälle mehr als 2017. Dies sei nicht zuletzt auf die Zunahme der Anzeigen wegen Cyberdelikten zurückzuführen. Bei den meisten dieser Fälle handle es sich um bekannte Phänomene der letzten Jahre, so Stefan Kühne.

«Hier sind die Leute noch zu wenig sensibilisiert», ist er überzeugt.

Diverse mögliche «Maschen» sind auf einer Internetseite des Bundes www.melani.admin.ch veröffentlicht, beispielsweise Microsoft-Anrufe, CEO-Fraud, Schadsoftware über Internet oder Mail und so weiter.