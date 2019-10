Ein Bilderbuch-Winzerfest entlang des Trübliwegs Frümsen-Sax Alles hat gestimmt: Wein, Wetter, Laune, Besucherzahlen und ein schnuckeliger Markt. Heidy Beyeler

Kaum war das Winzerfest um 10 Uhr morgens geöffnet, waren auch schon die Gäste da. Die vier Winzerbetriebe entlang dem Trübliweg Frümsen-Sax waren gerüstet für den Besucheransturm: Hans Bernegger, Rebberg Rosenberg; Weingut Gonzen, Anita und Stefan Hörner, Rebberg Ueli Brunner; Otto Rohner, Weingut Rohner; Staatswingert Frümsen, Landwirtschaftliches Zentrum SG Salez. Da und dort begegnete man Kandidaten, die sich den bevorstehenden Parlamentswahlen stellen. Sie nutzten die Gelegenheit, um mit Bürgern ins Gespräch zu kommen. Aber auch Winzer aus nahegelegenen Weingebieten besuchten das Fest und tauschten mit den Winzern aus Sax und Frümsen Erfahrungen aus.

Ernte vor der Essigfliege in Sicherheit bringen

Im Moment sieht es gut aus mit der hiesigen Lese. Aufgefallen ist, dass mancherorts die roten Trauben schon unter Dach und Fach sind. Was ist der Grund dafür? In einem Gespräch mit einem Winzer-Kollegen aus dem Rheintal erklärte Mario Eggenberger, Betriebsleiter Staatswingert, dass er mit seinen Helferinnen und Helfern Trauben an gewissen Standorten vor ein paar Tagen wimmte, damit die Essigfliege keinen Schaden anrichtet, beziehungsweise, dass auf den Pflanzenschutz durch Spritzen kurz vor der Lese verzichtet werden kann.

Handwerker zeigten ihre Kunst

Dieses Mal kam der Eindruck eines echten Winterfestes auf. Marktstände mit aktuellen Informationen und Produkten aus der Region wurden präsentiert. Der Verein Nussdorf Frümsen bot Nussspezialitäten an und Bienenhonig wurde feilgehalten. Nebenan produzierte Melchior Huber, Handwerker der Schmiedekunst aus Sevelen, fortlaufend einfache, eiserne Nussknacker, mit denen Baumnüsse jeder Grösse splitterfrei geöffnet werden können.

Dem Drechsler Albert Moser aus Rebstein konnten Besucher über die Schulter schauen, wie er aus Nussbaumholz geeignete Weinflaschen-Stöpsel fabrizierte. Am Stand des Landwirtschaftlichen Zentrums Salez konnten sich Besucher über das invasive Berufkraut informieren. Kräuterfrau und Tierheilpraktikerin Karin Berger aus Gams präsentierte sich mit Gesundheitsmitteln aus der Natur.

Programm auch für Kinder

Auch Kinder kamen auf ihre Rechnung – auf dem Karussell von Bäuerin Agnes Schneider oder beim Pressen von Äpfeln zu frischem Saft. Am Maltisch konnte sie sich auch verweilen, während die Eltern mit Bekannten tratschten. Es war ein gelungenes Winzerfest.