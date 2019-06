Ein «Alterszentrum» in Buchs ist bereits angedacht Beim Informationsanlass 60+ in Buchs präsentierten sechs Referentinnen und Referenten tatsächliche und mögliche Wohnformen im Alter. Viel Lob vom Publikum erhielt dabei das Wartauer Projekt.

Hanspeter Thurnherr

Informierten zum «Wohnen im Alter» (von links): Vreni Kruse, Markus Hofmänner, Mirela Mujadzic, Heini Senn, Domenika Schnider, Ludwig Altenburger und Moderator Jakob Gähwiler. (Bild: Hanspeter Thurnherr)

«Ältere Menschen treten immer später in Pflegeeinrichtungen ein. Deshalb sind altersgerechte Wohnformen wichtig», sagte einleitend der Buchser Stadtrat Ludwig Altenburger. Weil die älteren Menschen am liebsten so lange wie möglich in ihrem angestammten Zuhause bleiben wollen, spielen unterstützende Dienstleistungen in Form von Betreuung und Pflege im Haushalt eine wichtige Rolle.

Markus Hofmänner (Pro Senectute) und Mirela Mujadzic (Spitex) stellten die Angebote und die Art ihrer Zusammenarbeit vor. Wichtig sei, dass die Dienstleistungen mit den Angehörigen abgesprochen werden. Die Zuhörer stellten dann vor allem Fragen zu den Kosten und wer letztlich wie viel bezahlt.

Bedarf ist grösser als das Angebot

Heini Senn, Verwaltungsrat der Genossenschaft Alterswohnungen Buchs, stellte deren Angebot für «ältere Menschen mit Bedürfnis für selbstbestimmtes Wohnen» vor. In der Wetti bietet sie 34 Wohnungen, im Flös 32 Wohnungen an.

«Um in einer solchen Wohnung zu leben, sollte man noch fit sein für die alltäglichen Verrichtungen»,

erklärte er. «Der Bedarf an solchen Wohnungen ist grösser als das Angebot», sagte Heini Senn. Die Genossenschaft führe deshalb eine Warteliste für Interessenten, die sich den Einzug innert eines Jahres vorstellen können.

Wartauer Projekt als Vorbild

Vreni Kruse, Verwaltungsrätin der «Betreutes Wohnen im Bongert AG», stellte dieses 2013 eingeweihte Wartauer Projekt vor. Es bietet noch mobilen Menschen im AHV-Alter und Menschen mit leichter Behinderung in zwei Gebäuden 22 Wohneinheiten an. Es ermöglicht eine Wohnform «zwischen Wohnen daheim und Wohnen in einer Institution an», wie es Kruse formulierte. Die Wohnungen sind in unmittelbarer Nähe zum Betagtenheim, womit dessen Infrastruktur (zum Beispiel Café) und Dienstleistungen wie etwa der 24-Stunden-Notfalldienst oder Teilnahme an Heim-Aktivitäten genutzt werden können. Dieses «Pionierprojekt», wie es genannt wurde, erntete aus dem Publikum lobende Worte und Applaus. «Da sind uns die Wartauer für einmal voraus», sagte auch Ludwig Altenburger.

Doch Buchs hat die Altersraumplanung aufgegleist. Die Bedarfsanalyse liegt seit 2017 vor, eine Projektgruppe hat in Workshops die Weichen gestellt, unter anderem in Richtung «Alterszentrum». So ist konkret der Bau von «Alterswohnungen mit Dienstleistungen» vis-à-vis des Hauses Wieden angedacht. Damit wären Synergien möglich, wie sie im Wartauer Projekt bereits genutzt werden.

Viel Freiheit im Heim

Welche Wohnformen bleiben, wenn andere nicht mehr gehen, erläuterte Domenika Schnider, Heimleiterin des Haus Wieden in Buchs. In den drei Häusern – davon eines für Menschen mit Demenz oder solche, die eine geschützte Wohnform brauchen – stehen 100 Betten zur Verfügung. Das Haus Wieden ist für jene älteren Menschen da, welche professionelle Begleitung und Pflege sowie eine 24-Stunden-Betreuung brauchen. Dabei gibt es mehrere Angebote: stationärer Aufenthalt, Tages-, Nacht- oder Ferienaufenthalt, Mittagessen im Wieden. Wohnen im Haus Wieden bedeute entgegen manchen Vorurteilen viel Freiheit: eigenes Zimmer individuell eingerichtet, Frühstücksbuffet zwischen 7.30 und 9.30 Uhr, Essen in Gemeinschaft, Anlässe, Fitnessraum.

Mögliches Bauprojekt im Gebiet Flös

Aus dem Publikum angesprochen wurde das «Durchmischte Wohnen» unterschiedlicher Generationen. Heini Senn sagte, im Gebiet Flös sei Potenzial für ein solches Bauvorhaben der Ortsgemeinde vorhanden, aber wegen der laufenden Zonenplanung hänge es noch in der Luft. Bis zur Realisierung würden sicher noch einige Jahre vergehen.