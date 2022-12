Gams/Region Fate of Faith: Ein Album über mentale Gesundheit Die Metalband Fate of Faith hegt grosse Ambitionen und kommt diesen mit der Produktion «Selfless Devotion» ein Stück näher.

Die Band Fate of Faith: Für Patrick Sahin, Jonas Grünenfelder, Noah Laternser und Severin Lutz (von links) war der Auftritt am Riverside Open-air in Aarburg dieses Jahr einer der schönsten Momente ihrer bisherigen Bandkarriere.

Die regional verankerte Metalband Fate of Faith, zu der auch der Gamser Patrick Sahin gehört, ist vor allem eines, nämlich ehrgeizig. Mit ihrer Musik wollen sie eines Tages die grossen Bühnen dieser Welt rocken und ihre Leidenschaft zu ihrem Beruf machen.

Diesem Ziel gehen Patrick Sahin, Jonas Grünenfelder aus Bad Ragaz, Noah Laternser aus Vaduz und Severin Lutz aus Mörschwil mit grossen Schritten entgegen. Seit dem Release ihres ersten Studioalbums «Black Heaven» im Jahr 2019 legten sie einen regelrechten Senkrechtstart an den Tag. Neben diversen Auftritten als Support-Acts für namhafte Bands wie Our Hollow, Our Home aus Grossbritannien, Fate Gear aus Japan oder Light this City aus den USA spielten sie dieses Jahr am Riverside Open-air in Aarburg. Besonders beeindruckend – auf derselben Bühne traten am selben Abend Status Quo und Sabaton auf, welche beide ein Millionenpublikum haben.

Ein neues Album im eigenen Stil

Über solche Erfolge freuen sich die jungen Musiker natürlich, ein Grund, einen Gang herunterzuschalten, sehen sie darin aber nicht. «Sich immer wieder zu fordern, tut uns sehr gut», sagt Patrick Sahin. So veröffentlichten sie am 11. November die Vorab-Single zu ihrem neuen Album «Selfless Devotion», welches heute auf den Markt kommen wird. Die Single erreichte innerhalb kürzester Zeit mehrere tausend Aufrufe auf der Streaming-Plattform Spotify.

In das neue Album steckte die Band viel Aufwand und Emotionen. «Wir haben mittlerweile unseren eigenen Stil gefunden, was man in unserem neuen Album hören kann», sagt Sahin. Dieser Stil lasse sich mit dem Begriff des Alternative Metal am besten beschreiben. Die Songs auf dem neuen Album befassen sich mit der Thematik der mentalen Gesundheit. Die Texte bieten absichtlich Raum für Interpretationen, so Jonas Grünenfelder, der für die Texte verantwortlich ist. «Uns ist es wichtig, dass jeder sich mit unserer Musik identifizieren kann.» Dabei werden auch weltpolitische Themen aufgefasst, welche dann in den Songs verarbeitet werden. Mit fünf Titeln handelt es sich um ein eher kleines Album, dies hat jedoch gute Gründe. Die Band habe strikt auf die Qualität geachtet, sagt Sahin.

«Wir sind wie eine kleine Familie»

In ihrem Probelokal in Sevelen üben sie manchmal bis zu sieben Mal in der Woche. Vor allem in der Festivalsaison, bei der Planung einer neuen Show oder der Vorbereitung auf ein Studioalbum sehen sich die Musiker fast täglich. Trotz oder gerade wegen dieser Nähe sei die Atmosphäre in der Gruppe sehr gut. «Wir sind fast schon eine Art kleine Familie», sagt Sahin.

Auf dem Weg zum Erfolg mussten die Mitglieder von Fate of Faith bereits einige Hürden überwinden. Als kleinere Band müsse man für jeden Auftritt kämpfen und bekomme auch sehr viele Absagen, sagt Sahin. Andererseits gebe ihnen ihr Bandleben seelisch und geistig sehr viel zurück.

Dazu gehören etwa grosse Auftritte, aber auch positives Feedback von Fans oder Experten. «Es ist sehr schön, wenn man Nachrichten von Leuten bekommt, denen wir mit unserer Musik helfen konnten», resümiert er. Grünenfelder stimmt zu und ergänzt: «Wenn ich eine schwierige Zeit durchlebe, kann ich mich auf die Musik fokussieren und so eigene Probleme verarbeiten.»

Zweifel daran, dass es mit der grossen Musikkarriere funktionieren wird, hegt keines der Bandmitglieder, auch wenn die vier Musiker noch nicht von der Musik leben können. «Wir haben nicht das Gefühl, dass es noch 20 Jahre dauern wird», sagt der Gamser Patrick Sahin voller Selbstvertrauen.