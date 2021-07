Region Am Sommerfest ehrte die Musikschule Sarganserland etliche Jubilarinnen und Jubilaren Endlich durften sich die Lehrpersonen, Verwaltungsangestellte und Vorstandsmitglieder der Musikschule Sarganserland nach über eineinhalb Jahren wiedersehen. Das letzte Treffen dieser Art war vor Weihnachten 2019.

Die Geehrten: Tino Forlin 40 Jahre, Rahel Laukas-Gabathuler 35 Jahre, Harald Schöch 30 Jahre, Frank Becker 25 Jahre, Christian Tönz, Markus Hobi, Jan Köpfli, Christine Sonder je 20 Jahre, Erik Horvath 15 Jahre, Katharina Brunner-Cuervo 10 Jahre, Mark Czap, Gaston Oehri, Max Müller je 5 Jahre. Bild: PD

(pd) Präsident Meinrad Gartmann gab seiner Freude Ausdruck, dass so viele Mitarbeitende der Musikschule den Weg nach Walenstadt ins Probelokal von Berthold Märkli gefunden haben. Corona bescherte der Musikschule eine schwierige Zeit. Konzerte mussten abgesagt werden und die Instrumentenvorstellung im Vorjahr musste ausfallen, was zu einem Rückgang der Schülerzahlen führte. In diesem Jahr konnte die In- strumentenvorstellung wieder durchgeführt werden und die Musikschülerinnen und -schüler durften ihr Können wieder an den ersten Open-Air-Konzerten zeigen.

Ehrungen des Jahres 2020 am Sommerfest nachgeholt

Die traditionellen Musikschuljahrestreffen für die Mitarbeitenden mussten abgesagt werden. Darum konnten 2020 keine Ehrungen der Jubilare oder Verabschiedungen der austretenden Kolleginnen und Kollegen gemacht werden. Dies wurde nun am ersten Sommerfest der Musikschule Sarganserland nachgeholt.

Noch mehr Jubilare im Jahre 2021

2020 feierten Berthold Märkli und Herbert Löscher 35 Jahre Musikschule, Nilgün Keles Steiner und Margreth Senn 20 Jahre, Hamid Sahranavard 15 Jahre und Jeannette Ackermann ihr 10-jähriges Firmenjubiläum.

Noch mehr Mitarbeitende feiern ihr Jubiläum in diesem Jahr: Tino Forlin 40 Jahre, Rahel Laukas-Gabathuler 35 Jahre, Harald Schöch 30 Jahre, Frank Becker 25 Jahre, Christian Tönz, Markus Hobi, Jan Köpfli und Christine Sonder unterrichten seit 20 Jahren an der Musikschule, Erik Horvath 15 Jahre, Katharina Brunner-Cuervo 10 Jahre. 5Jahre Zugehörigkeit zur Musikschule feiern folgende drei Mitarbeitende: Mark Czap, Gaston Oehri und Max Müller.