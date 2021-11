Ehrung Unter den erfolgreichsten Athleten des Jahres: Leistung der Azmooserin Alexandra Helbling, die EM-Bronze holte, gewürdigt Am Samstagabend wurden an der Swiss Paralympic Night in Bern die 18 erfolgreichsten Parasportlerinnen und Parasportler geehrt.

Für EM-Bronzemedaille geehrt: Die Azmooserin Alexandra Helbling. Marcus Hartmann

An diesem Galaabend wurde auf eine sehr erfolgreiche Saison zurückgeschaut mit zahlreichen Schweizer Podestplätzen an Grossanlässen, darunter den Paralympics in Tokio.

Unter ihnen auch die in Azmoos aufgewachsene Rennrollstuhlfahrerin Alexandra Helbling. An der Leichtathletik-EM im polnischen Bydgoszcz erreichte sie über 400 Meter die Bronzemedaille. Diese Leistung wurde an der Swiss Paralympic Night entsprechend gewürdigt.

Newcomer rückten in die Spitzensport-RS ein

Es kam am Samstag ausserdem zu speziellen Ehrungen. Da im Jahr 2020 der Anlass nicht durchgeführt werden konnte, wurden 2021 gleich zwei Newcomer geehrt: Leichtathletin Elena Kratter und Handbiker Fabian Recher. Beide sind am 1. November als erste Schweizer Parasportler in die Spitzensport-RS eingerückt. In Bern wurden ausserdem jene Para-Athletinnen und -Athleten geehrt, die zurückgetreten sind.