Ehrung für Toggenburger Revierförster Thomas Abderhalden 121. Generalversammlung des St.Galler Forstvereins: Der Wald steht vor grossen Herausforderungen.

Präsident Bruno Cozzio beschenkt Thomas Abderhalden vom Forstrevier Speer (links), der zum neuen Ehrenmitglied des St.Galler Forstvereins ernannt wurde. Bild: PD

(pd) Der St.Galler Forstverein traf sich am Schmutzigen Donnerstag zur 121.Generalversammlung in Rüthi. Revierförster Thomas Abderhalden vom Forstrevier Speer in Nesslau wurde zum Ehrenmitglied gewählt.

Gemeindepräsident Philipp Scheuble stellte die Gemeinde Rüthi vor. Sie engagiert sich zusammen mit dem lokalen Revierförster Sascha Kobler für die Schutzwaldpflege. Mit einem nachhaltigen Projekt wird der lebenswichtige Schutzwald oberhalb des Dorfes gepflegt.

Klimawandel fordert den Wald und den Forst

Kantonsoberförster August Ammann informierte über das abgeschlossene Postulat «Perspektiven der Waldwirtschaft im Kanton St.Gallen» sowie die Motion «Massnahmen zur zielgerichteten und nachhaltigen Entwicklung des St.Galler Waldes». Im Jahr 2020 wird der St.Galler Forstdienst die nationale Kampagne «Waldbiodiversität» unterstützen. Weiter ging er auf die künftigen grossen Herausforderungen für den Wald aufgrund des Klimawandels ein.

Werner Wolgensinger ist leidenschaftlicher Rheinholzer und brachte den Förstern diese spezielle Art von «Holzen» nahe. Er ist auf Starkniederschläge und Hochwasser angewiesen, damit der Rhein Schwemmholz mitführt. Wolgensinger spaltet das meiste Holz von Hand für den Eigenbedarf und den Verkauf. Der grösste Stamm war eine Föhre mit einer Stammdicke von 70 Zentimetern.

Alpiner Schutzwaldpreis Helvetia als Höhepunkt

Den Höhepunkt im Vereinsjahr bildete die Verleihung des Alpinen Schutzwaldpreises Helvetia am 31.Januar 2020 in St.Gallen. Der Anlass ist gut gelungen und fand im ehrwürdigen Pfalzkeller statt. Der Dank für den ausserordentlich grossen Einsatz ging an Thomas Abderhalden, Raphael Lüchinger, Pascal Gmür, Bernhard Herbert, Sandra Koller und Bruno Cozzio.

Ehrung für verdiente Försterkollegen

Thomas Abderhalden trat nach über zehn Jahren aus dem Vorstand zurück. Zuerst war er Beisitzer, dann Kassier. Zweimal wirkte er im OK der Schutzwaldpreisverleihung mit und vertrat St.Gallen in der Arge Alpenländischer Forstvereine. Er wurde zum Ehrenmitglied ernannt. Regionalförster Rolf Ehrbar und Revierförster Sepp Kuriger, die in Pension gehen, wurden für mehrere Jahrzehnte im St.Galler Forstdienst gedankt.