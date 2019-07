Edith Manser aus Grabs ist der Guru des Klöppelns Klöpplerinnen aus der Region pflegen ein 500 Jahres altes Handwerk mit grosser Hingabe. Eine Ausstellung im Domus in Schaan schlägt dabei eine Brücke ins Moderne. Armando Bianco

Mit Hingabe am Werk: Klöpplerin Edith Manser aus Grabs. (Bild: Armando Bianco)

«Sie ist sozusagen unser Guru», witzelt Karin Schawalder (Sevelen) und wirft Edith Manser (Grabs) einen entschuldigenden Blick zu. Diese verdreht halb die Augen und stösst ein herzhaftes Lachen aus. Unrecht hat ihre Kollegin wohl nicht, schliesslich ist Edith Manser schon seit 28 Jahren Klöpplerin und mittlerweile auch Ausbildnerin. Sie hat an unzähligen Kongressen teilgenommen und war letzten Monat OK-Präsidentin Tagung der Vereinigung Schweizerischer Spitzenmacherinnen (VSS), welche im SAL in Schaan stattgefunden hat.

"Geklöppelt wird nach den verschiedenen Techniken auf der ganzen Welt gleich"

Die Hände der beiden Klöpplerinnen arbeiten flink und präzis mit den hölzernen Klöppeln, metallenen Nadeln und seidenen Faden. Wie eine Maschine mit Kopf und Herz. Die Unterarme schweben über dem Klöppelkissen, der Blick ist konzentriert auf den Brief, sprich die Klöppelvorlage gerichtet. Edith Manser hat das Handwerk und all seine Techniken und Tücken längst verinnerlicht. Hier mitten im Dorfmuseum Domus in Schaan sitzend, ist sie ganz in ihrem Element. Klöppeln ist ein Nischenmarkt, aber einer mit einer universellen Sprache. «Geklöppelt wird nach den verschiedenen Techniken auf der ganzen Welt gleich», sagt Edit Manser. Klöppeln ist sozusagen eine universelle Sprache – und Edith Manser spricht sie perfekt.

Beruhigend, repetitiv, fast schon meditativ

Die Begleitausstellung im Domus zur VSS-Tagung zeigt die vielseitige Bandbreite dieses faszinierenden Handwerks. In den Augen des Betrachters ist es wohl schon mehr eine Kunst, so zumindest der Eindruck beim Augenschein vor Ort. Das Spitzen- und Klöppel-Handwerk soll wiederbelebt werden. Bereits hat sich eine kleine Gruppe von Spitzenmacherinnen in der Region etabliert. Moderne Arbeiten experimentieren mit Werkstoffen und ergänzen kreativ die traditionelle Spitze.



"Klöppeln bedeutet, seiner Fantasie freien Lauf zu lassen. Moderne Arbeiten können auch Schmuckstücke wie Broschen oder Colliers, Bilder oder gar 3D-Objekte sein"

«Schade, dass dieses alte Handwerk bei uns fast niemand mehr ausübt», bedauert Edith Manser, und erwähnt im gleichen Atemzug auch den Mangel an Nachwuchs. Währenddessen bewegt sie mit sicherem Griff die vier Klöppel in hohem Tempo mit den Händen auf dem Brett. Ab und zu halten Edith Manser und Karin Schawalder inne, betrachten die Vorlage und stecken Nadeln in das Kissen. Diese halten die Fäden an ihrem Platz. Die Arbeit ist beruhigend, repetitiv, mit fast schon meditativem Charakter.

Flinke Hände am Werk: Edith Manser und ihre Kollegin Karin Schawalder aus Sevelen. (Bild: Armando Bianco)

Beim Klöppeln werden Fäden, die zuvor auf spindelförmige Holzklöppel aufgewickelt werden, von Hand durch Drehen und Kreuzen der Klöppel miteinander verflochten. Die Klöppel sind paarweise an einem Klöppelkissen befestigt. Ergebnis ist eine feine Spitze, die an Trachten, als Spitzendecken in Kirchen oder als Dekorationsobjekt zu entdecken ist.



Das verstaubte Image soll aufpoliert werden

Klöppeln hat eine über 500-jährige Geschichte und im gesamten Alpengebiet eine lange Tradition. «Klöppeln bedeutet, seiner Fantasie freien Lauf zu lassen. Spitzen sind ungeheuer vielfältig. Moderne Arbeiten können beispielsweise auch Schmuckstücke wie Broschen oder Colliers, Bilder oder gar 3D-Objekte sein», erzählt die Grabserin begeistert.



Beim Klöppeln werden heute nicht nur die traditionellen Materialien wie z. B. Leinen-, Baumwoll- oder Seidenfäden verwendet. Der Fantasie ist beinahe keine Grenze gesetzt. «Gerade wegen dieser Vielfältigkeit ist es mir ein grosses Anliegen, das über die Jahre verstaubte Image der Spitze aufzupolieren», fasst Edith Manser ihre Hoffnung in Worte.