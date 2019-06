Ebnat-Kappel: Motorradfahrer erschrickt auf schmaler Strasse und verletzt sich beim Sturz

Am Freitag kurz vor 17.40 Uhr ist ein 54-jähriger Motorradfahrer in einer Kurve nach einer abrupten Lenkbewegung gestürzt. Er gab an, dass er wegen eines Autos erschrocken sei.