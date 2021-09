E-Mountainbike Weltmeisterin Nicole Göldi: «Es ist eine neue Sportart» Die E-Mountainbike-Weltmeisterin aus Sennwald ist auf den Geschmack gekommen und will nun auf den Elektromotor im Bike setzen.

Ehre, wem Ehre gebührt: Im Regenbogentrikot und mit der Goldmedaille in der Hand steht Nicole Göldi stolz beim Plakat bei der Ortseinfahrt Sennwald. Robert Kucera

«Im ersten Moment dankt man: Boooah, das ist etwas Grosse, etwas Wahnsinniges. Man ist einfach mega glücklich, weil es etwas ist, wovon jeder Sportler träumt. Aber es geht schon zwei, drei Nächte, bis man wirklich begriffen hat, was der WM-Titel ist, was an diesem alles hängt», schildert Nicole Göldi das Erlebte der letzten Tage. Die neue Weltmeisterin im E-Mountainbike bei den Damen erzählt, dass sehr viel gelaufen sei, seit sie als Siegerin die Ziellinie in Val di Sole (Italien) überquert hat.

Plötzlich war alles anders. Die bislang unbefriedigende Saison rückte in den Hintergrund. Der aus ihrer Sicht überraschende WM-Titel hat viel verändert. Mit einem Mal kamen Anfragen für Verträge bei Profiteams. «Dann hätte ich zum Arbeiten nebendran aber keine Zeit mehr», sagt Göldi, die als Praktikantin im Lukashaus

in einem 50-Prozent-Pensum arbeitet.

Auf dem Weg zum grössten und emotionalsten Sieg ihrer Karriere: E-Mountainbike-Weltmeisterin Nicole Göldi. Ego-Promotion/Swiss Cycling

Mountainbike ist jüngst sehr extrem geworden

WM-Gold, lockende Profiverträge und enorm grosse Glücksgefühle – die 18-Jährige hat an den Weltmeisterschaften mehr erreicht, als sie erhofft hatte:

«Viele Leute, die sich in der Szene auskennen, sagten mir zwar, dass ich gewinnen könne. Doch mein Ziel war, dass ich wieder Freude am Velofahren finde.»

Die sei ihr etwas abhandengekommen. «Mountainbike ist in jüngster Zeit extrem geworden, beschreibt die Cross-Country-Fahrerin ihren Sport. «Wenn man nicht 100 Prozent trainieren kann und zu 300 Prozent diesen Sport lebt, geht es nicht.»

Keine Zeit zum Überlegen Das normale Bike am WM-Ort auf die Seite stellen, zu ersten Mal auf ein E-Mountainbike hüpfen und sogleich den WM-Titel holen – so einfach sei es nun doch nicht, wie Nicole Göldi festhält: «Es kommt auf ganz andere Sachen drauf an wie bei einem normalen Mountainbike.» Trainings, um sich an die Unterschiede zu gewöhnen, sind zwingend notwendig. Die Schwere des Bikes (20 statt 10 Kilogramm), dass es in den Abfahrten einem mehr durchschüttelt und dass in den Aufstiegen alle Hindernisse schneller auf einem zukommen fordert die Umsteiger. «Es ist richtig streng, es geht alles so schnell. Hier kommt eine Wurzel, dort ein Stein – man hat keine Zeit zum Überlegen», sagt die 18-Jährige ohne Luft zu holen, wie wenn sie die Situation gerade erlebt. Strenger für Kopf, kräftiger Oberkörper gefragt «Vom E-Mountainbikefahren war ich von der ersten Sekunde an voll begeistert», sagt die Sennwalderin. Nicht, dass ein Elektromotor ihr Gefährt antreibt, sei der Reiz. «Sondern weil es eine neue Sportart ist, dazu strenger für den Kopf und man muss einen kräftigeren Oberkörper haben, um das Bike zu halten.» Wie anstrengend es ist, mit Motor unterwegs zu sein, beschreibt Göldi wie folgt: «Während dem WM-Rennen hatte ich einen höheren Durchschnittspuls als bei einem normalen Bikerennen.» Wer auf diesen Sport setzt, so hält Göldi fest, dürfe nicht ausschliesslich mit dem Motor unterwegs sein: «Man muss fit sein. Darum sind normale Bikerennen ein gutes Training. Denn man muss an seine Grenzen kommen und leiden können.» (kuc)

Auf Grund ihrer Matura hat Nicole Göldi diese Saison nicht mehr viele Rennen gefahren. «Von Anfang an habe ich gewusst, dass es für eine EM- oder WM-Qualifikation nicht reicht», sagt die Sennwalderin. Ihr Trainer wies sie auf die Möglichkeit einer Teilnahme auf das E-Mountainbikerennen an der WM in Val di Sole hin. Dafür hat Göldi kein Qualifikationsrennen fahren müssen, sondern nur beim Verband ihr Interesse anmelden. Dass sie U23-Nationalmannschaftsfahrerin im Cross Country ist, ist kein Nachteil.

Schreckmoment im Schlussaufstieg

Ohne Druck, ohne Stress, reiste Nicole Göldi an und fuhr ihren grössten Karriereerfolg heraus. Es war auch der emotionalste Sieg, «weil er unerwartet gekommen ist». Doch dieser hing an einem seidenen Faden. Klar in Führung liegend, in der letzten Runde, setzte im Schlussaufstieg der Motor aus. Das Einzige, was nun in die Höhe kletterte, war Göldis Puls.

«Mein erster Gedanke war, dass man aus- und wieder einschalten soll, wenn was nicht funktioniert.»

Gedacht, getan: In dem Augenblick, als die Zweitplatzierte das Hinterrad der 18-Jährigen erreichte, fing der Elektromotor wieder an zu laufen. «Das war schon fünf nach zwölf», bemerkt Göldi lachend. Das Gefühl, als der Motor wieder lief, war für sie ebenso schön wie jenes, das sie im Ziel als Siegerin empfand.

Die Tücken des Elektromotors im Aufstieg erlebt: Um ein Haar hätte Nicole Göldi wegen einem Defekt Gold verloren. Ego-Promotion/Swiss-Cycling

Mit dem Titelgewinn, aber auch schon zuvor in den Trainings, ist die Sennwalderin auf den E-Mountainbike-Geschmack gekommen.

«Mein Ziel für nächstes Jahr ist, im Sommer voll auf E-Mountainbike zu setzen.»

Sie hofft, einen guten Vertrag für die nächste Saison aushandeln zu können. Daneben will Nicole Göldi ihrer Vielseitigkeit auf zwei Rädern treu bleiben. Neben dem motorisierten Bike will sie sich an lokalen Cross-Country-Rennen fit halten und als Abwechslung in der Sparte Enduro starten. Im Winter wird sie auch weiterhin auf Radquer setzen.