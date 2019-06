Gams: E-Ladestation an gut frequentiertem Ort eröffnet In der Gemeinde wird ein Zeichen für Elektrofahrzeuge gesetzt und in die Zukunft investiert: Gestern wurde auf dem Parkplatz des Golfplatzes Gams-Werdenberg und des Restaurants Bahnhöfli Haag die erste öffentliche E-Ladestation in Betrieb genommen.

Freuen sich über die neue Tankstelle (von links): Albert Friedli, Clubmanager des Golfclubs Gams-Werdenberg, Britta Bruderer, Clubmitglied, Heinz Kolb, Betriebsleiter Elektra Gams. (Bild: Heini Schwendener)

(pd) In der Schweiz sind noch nie so viele Hybrid-, Plug-in-Hybride und Elektrofahrzeuge neu registriert worden wie im vergangenen Jahr: 9469 Fahrzeuge kamen neu auf die Schweizer Strassen, eine Zunahme von 12,9 Prozent. Dieser erfreuliche Trend weg von Verbrennungs- hin zu Elektromotoren verlangt ein dichtes Netz an Elektroladestationen.

Die Elektra Gams Genossenschaft investiert daher in diese neue Zukunft. Sie hat beim Golfplatz Gams-Werdenberg beim Restaurant Bahnhöfli die erste öffentliche E-Ladestation realisiert. Dies war nur dank der Unterstützung des Restaurants Bahnhöfli und des Golfplatzes Gams möglich. Sie haben sich grosszügigerweise bereit erklärt zwei Parkplätze zur Verfügung zu stellen. Heinz Kolb von der Elektra Gams Genossenschaft sagt:

«Wir haben bewusst diesen Standort gewählt, da dieser stark von Golfbegeisterten und Restaurantgästen frequentiert wird.»

Damit das Stromtanken möglichst einfach ist, setzt die Betreiberin auf das Zugangs- und Abrechnungssystem von «Ost-mobil» (www.ost-mobil.ch). Dies ist eine gemeinsame Lösung von verschiedenen Energieversorgungsunternehmen in der Ostschweiz.

32 Energieversorgungsunternehmen, 86 Standorte

Aktuell sind 32 Energieversorgungsunternehmen angeschlossen, die 86 Standorte mit 202 Ladepunkten betreuen. Weitere Standorte befinden sich in Planung und werden noch in diesem Jahr umgesetzt. In der Schweiz stehen den Kundinnen und Kunden von «Ost-mobil» bereits mehrere hundert Ladestationen zur Verfügung, europaweit sind es über 7000.

«Ost-mobil» basiert auf der Plattform «easy4you» der Alpiq E-Mobility AG: Ladestationen finden, freischalten, laden und bezahlen – einfach und bequem über das Smartphone. Registrierte Mitglieder finden im Kundenportal alle Informationen zu Ladevorgängen und Rechnungen. Die Ladevorgänge werden über ein Prepaid-Konto bezahlt, das im Kundenportal eingesehen und einfach über die Kreditkarte geladen werden kann.