E-Bike-Fahrer bei Unfall tödlich verletzt

Am Donnerstag, um 11.15 Uhr, ist es in Altstätten zu einer Kollision zwischen einem E-Bike-Fahrer und einem Lastwagen gekommen. Der in der Gegend wohnhafte 83-jährige Schweizer wurde dabei so schwer verletzt, dass er noch auf der Unfallstelle verstarb. Die Strasse zwischen Altstätten und Kriessern musste gesperrt werden.