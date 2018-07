«Dressurreiten ist die Basis»

Sina Schett aus Weite erreichte beim Tag der Jugend in Oberriet den 3. Rang. Im September nimmt die Nachwuchsreiterin am OKV-Final teil. Corinne Hanselmann

Dritter Platz für Sina Schett und Top Mega Macho in der Dressurprüfung in Oberriet. (Bild: Corinne Hanselmann)

Zum dritten Mal organisierte der Reitverein Oberriet am Sonntag einen OKV Tag der Jugend (TdJ). Während die Kleinsten in der Führzügelprüfung eine Startmöglichkeit hatten, zeigten die Reiterinnen mit etwas mehr Erfahrung ihr Können im einfachen Reitwettbewerb, in der Einsteigerdressur oder in der höchsten Stufe, der TdJ-Dressurprüfung.

Sina Schett aus Weite erreichte in dieser Dressurprüfung den guten 3. Rang. Bereits beim TdJ Chur im Juni qualifizierte sie sich für den OKV-Final, welcher am 16. September in Guntmadingen stattfindet. «Mein Ziel für die Finalteilnahme ist, dass ich und mein Pony Macho unser Bestes geben können und dass wir Spass haben im Dressurviereck», so die 13-Jährige. Sehr freuen würde sie sich zudem über die Qualifikation für den überregionalen Final im November in Dielsdorf.

Sina Schett und ihr Pony Top Mega Macho sind seit vier Jahren ein Team. Trainiert werden die beiden von Sinas Mutter Corinne Schett sowie von Bruno Rennhard. «Vor dem Final werde ich noch an der Exaktheit der Bahnfiguren sowie an Biegungen und Stellungen arbeiten», sagt die Nachwuchsreiterin. Nebst Dressurturnieren reitet sie auch Springturniere. «Ich mache beides sehr gerne und Dressur ist die Grundlage für das Springen.» Zudem habe sie schon seit klein auf und in allen Stufen jeweils am TdJ mitgemacht und viel Spass daran.

In der TdJ-Dressurprüfung dürfen Jugendliche ab zwölf Jahren teilnehmen. Sina Schett erreichte beim letztjährigen Final den 9. Rang.