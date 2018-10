Drei Siege in Folge für Gutsbetrieb Mit der Wahl von Kuh Doris vom Landwirtschaftlichen Zentrum zur «Miss Werdenberg» ging die Viehschausaison gestern auf dem Grabser Marktplatz zu Ende. «Miss Grabs» wurde Gina von Werner Eggenberger. Corinne Hanselmann

3 Bilder Impressionen von der Viehschau in Grabs

Am Freitagmorgen waren in den Strassen von Grabs zahlreiche Kuhglocken zu hören. Die Landwirte, ihre Familien und Helfer – viele in Tracht oder Edelweisshemd – machten sich mit ihren herausgeputzten und teils blumengeschmückten Kühen und Rindern auf zum Marktplatz. Mit der Viehschau stand ein Höhepunkt des Jahres an. Rund 450 Tiere standen schliesslich angebunden in Reih und Glied, während die Experten sie begutachteten und rangierten.

Mehrere Sonderpreise verliehen

Nach der Mittagspause hielt der Gemeindepräsident Niklaus Lippuner eine kurze Ansprache, bevor das Schauprogramm mit dem Preis für den Fitnessstar startete. Es sei für jeden Bauern eine Freude, wenn er hier mithalten könne, kommentierte der Experte. Gute Milch und gute Fruchtbarkeit spielen bei diesem Preis eine wichtige Rolle. Grabser Fitnessstar 2018 wurde schliesslich die Kuh Jmelda von Mathias Eggenberger, Erlenhof. Es ging weiter mit dem Schöneuterpreis der jüngeren Kühe. Diesen gewann die Kuh Ladina von Ueli Zogg, Eggli. Bora von Werner Eggenberger, Kuhnenboden, gewann den Schöneuterpreis der älteren Kühe. Er stellte auch die zweitplatzierte Kuh.

Als Rinderchampion wurde Lolita, eine Blooming-Tochter von Ueli Zogg, Eggli, erkoren. Als Jungviehschauexperte amtete Martin Tischhauser . «Sie ist mir schon heute Morgen ins Auge gestochen mit dem breiten Becken und dem geraden Rücken.»

Titelgewinn mit Eigenzüchtung

Zu den Höhepunkten des Tages gehörte für die Grabser Landwirte zweifelsohne die Wahl der «Miss Grabs». Hier konnte Werner Eggenberger wieder überzeugen. Seine Giacobbo-Tochter Gina gewann den Titel. Er durfte somit auch bei der anschliessenden Wahl der «Miss Werdenberg» mitmachen, die aus den sechs Missen von Grabs, Buchs, Wartau, Gams, Sennwald und Werdenberg-Nord erkoren wurde.

Zum dritten Mal in Folge konnte diesen Titel eine Kuh vom Gutsbetrieb des Landwirtschaftlichen Zentrums in Salez gewinnen. Die Bajazzo-Tochter Doris, welche sich in der zweiten Laktation befindet, überzeugte den Experten Andreas Wittenwiler insbesondere mit dem hohen und gut verbundenen Euter. «Es ist schön, dass wir den Titel nun schon zum dritten Mal in Folge mit selber gezüchteten Tieren gewinnen konnten», freute sich Sepp Vogel, Leiter des Gutsbetriebs in Salez. «Vize-Miss-Werdenberg» wurde die Grabser Kuh Gina.

Freude und Begeisterung bei jungen Bauern

Es waren allesamt junge Bauern, welche die Miss-Kandidatinnen vorführten. «Es ist schön, dass so viele junge Landwirte mit Freude und Begeisterung an der Viehschau mitmachen», lobte der Speaker Mathias Eggenberger. Er zeigte sich auch über den grossen Zuschaueraufmarsch sehr erfreut.