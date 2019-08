Drei Medaillen für die

Kaiser-Schwestern aus Grabs an den Ostschweizer Einzelmeisterschaften

An den Finals Einzelmeisterschaften Gewehr 50m des Ostschweizer Sportschützenverbandes (OSPSV) in der Schiessanlage Witen in Goldach kämpften Martina Kaiser bei der Elite und Marlies Kaiser bei den Junioren, beide Sportschützen (SpS) Grabs, erfolgreich um die begehrten Medaillen.