Drei Kollisionen in Liechtenstein weil der Vortritt missachtet wurde Am Mittwoch ereigneten sich im Fürstentum Liechtenstein drei Verkehrsunfälle. Zwei Personen wurden verletzt.

In Schaan fuhr um 12:20 Uhr ein Autolenker auf der Bahnhofstrasse in östliche Richtung. Bei der Verzweigung Bahnhofstrasse / Poststrasse missachtete er den Vortritt und setzte seine Fahrt über die Einmündung fort. In der Folge kollidierte er mit einem Autolenker, der zur selben Zeit auf der Poststrasse in südliche Richtung unterwegs war. Dabei verletzte sich einer der Männer. An beiden Personenwagen entstand hoher Sachschaden.

Ein zweiter Verkehrsunfall ereignete sich kurz vor 14:00 Uhr in Vaduz. Eine Autolenkerin fuhr aus einer Tiefgarage über eine Rampe zur Nebenstrasse ‚Under Rüttigass’. Dort missachtete sie den Vortritt und bog rechts auf diese ein. In der Folge kollidierte sie mit einem herannahenden Personenwagen. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.

Fast zur gleichen Zeit, gegen 14:00 Uhr, fuhr eine Autofahrerin in Triesen auf der Nebenstrasse Messinastrasse in Richtung Süden. Als sie in die Industriestrasse einbog, übersah sie einen heranfahrenden Personenwagen, der in westliche Richtung unterwegs war. Ein Mann wurde verletzt. An beiden Autos entstand Totalschaden.