Im Freistil-Ringen sichern sich drei junge Kämpfer des RC Oberriet-Grabs den Schweizer Meistertitel Kürzlich nahm der Nachwuchs des RC Oberriet-Grabs an den nationalen Titelkämpfen in den Kategorien Jugend und Junioren in Zell teil. Tim Motzer, Tinio Ritter und Roman Kehl gewannen alle Kämpfe und sicherten sich die Goldmedaille.

Sirin Ritter, Janis Steiger, Stefan Kobler (hinten von links), Roman Kehl, Tim Motzer, Tinio Ritter (vorne von links). (Bild: PD)

(mz) Wie gewohnt um diese Zeit im Frühling fanden kürzlich die Freistil-Schweizer-Meisterschaften der Jugend A und der Junioren statt. Der Ringerclub Oberriet-Grabs reiste mit 13 Ringern an das Turnier an. Vor allem bei der Jugend A gelang es, den Rheintalern zu überzeugen.

Bei den Junioren sorgten Janis Steiger und Samuel Vetsch für gute Resultate. Beide qualifizierten sich für den kleinen Final um den dritten Platz. Hier behielt Steiger die Oberhand und gewann Bronze.

Bekanntes Gesicht im Final bezwungen

Gleich fünf Podestplätze durfte der RC Oberriet-Grabs in der Kategorie Jugend bejubeln. In der leichtesten Gewichtsklasse bis 31 kg konnte sich Tim Motzer gegen alle seine Konkurrenten durchsetzen und sich über seinen ersten Schweizer-Meister-Titel freuen. Auch bis 34 kg dominierte ein RCOG-Ringer: Tinio Ritter behauptete sich in seinem Gewicht mit zwölf Gegnern und gewann wie Motzer seine erste Goldmedaille an nationalen Titelkämpfen.

Den dritten Tagessieg holte sich der Grabser Roman Kehl eine Gewichtsklasse höher. Bis 38 kg zeigte der Schüler einen starken Wettkampf und qualifizierte sich für den Final gegen Sandro Hungerbühler aus Kriessern. Gegen das ihm auf der Matte gut bekannte Gesicht konnte sich Kehl durchsetzen und einen weiteren Schweizer-Meister-Titel zu seiner Medaillensammlung hinzufügen.

Auch bis 42 kg konnte ein Ringer aus Oberriet-Grabs eine Medaille entgegennehmen. Stefan Kobler musste sich nur einmal geschlagen geben und gewann Bronze. Knapp am Podest vorbei geschrammt ist Niklas Eugster, welcher sich bis 47 kg mit Rang vier begnügen musste. Für den letzten Podestplatz in der Jugend A sorgte bis 53 kg Sirin Ritter. Auch er verlor im Verlauf des Tages nur einen Kampf und gewann Bronze.

Oberriet-Grabs gewinnt in der Rheintalliga

Der RC Oberriet-Grabs stand zudem auch in der heimischen Anlage im Einsatz. Die Frühjahrsrunde der Rheintalliga fand in Oberreit statt, wobei es dem RCOG einmal mehr gelang, zwei Mannschaften zu stellen und so vielen Nachwuchsringern die Möglichkeit zu bieten an Wettkampferfahrung zu gewinnen. Insgesamt nahmen acht Teams am halbjährlich stattfindenden Mannschaftswettkampf teil.

Im ersten Pool kämpfte die erste Mannschaft gegen Hörbranz, Kriessern und Inzing. Dabei gelang es den jungen RCOG-Kämpfern, alle drei Begegnungen klar für sich zu entscheiden und sich für den Final gegen Klaus zu qualifizieren. Die vorarlbergische Mannschaft konnte im zweiten Pool alle Kämpfe gegen Baienfurt, Wolfurt-Mäder und Oberriet-Grabs II gewinnen.

Im Final konnten die heimischen Ringer den Lauf der Klausner stoppen und sich dank einem deutlichen Sieg den Rheintalligatitel holen. Die zweite Mannschaft kämpfte als Gruppenletzter im Platzierungskampf um Rang sieben gegen Hörbranz und konnte es immerhin vermeiden, den letzten Platz zu belegen.