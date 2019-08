Im Buchser Wettibach wurden drei Jahre später die Fische erneut gezählt Das Amt für Natur, Jagd und Fischerei machte am kürzlich revitalisierten Wettibach eine Bestandesaufnahme der Fischpopulation. Esther Wyss

Die Fische wurden mit Hilfe von Elektrofanggeräten aus dem Wettibach gefischt.Bilder: Esther Wyss Die Fische wurden mit Hilfe von Elektrofanggeräten aus dem Wettibach gefischt.Bilder: Esther Wyss Die Fische wurden mit Hilfe von Elektrofanggeräten aus dem Wettibach gefischt.Bilder: Esther Wyss 3 Bilder Drei Jahre später wurde erneut gezählt

In der vergangenen Woche führte das Amt für Natur, Jagd und Fischerei des Kantons St.Gallen bei strahlendem Wetter am Wettibach zusammen mit dem Fischereiverein Werdenberg eine Erhebung über den Fischbestand nach der Revitalisierung von 2017 durch. Auf einer Länge von 150 Metern wurden die Fische mit Elektrofanggeräten abgefischt, nach ihrer Art bestimmt, gemessen und gewogen. Anschliessend wurden sie wieder in die Freiheit entlassen. Mit Hilfe eines Elektrofanggerätes wurde Gleichstrom ins Wasser geleitet und ein elektrisches Feld erzeugt. Fische in diesem Stromfeld fallen für kurze Zeit in eine Elektronarkose und können leicht mit dem Kescher herausgehoben werden.

Diese bewilligungspflichtige und nur für geschulte Fachleute zugelassene Methode wird üblicherweise zur fischereilichen Bestandesaufnahme eingesetzt und gilt, richtig angewendet, als unschädlich und schonend für die Fische. Schon nach kurzer Zeit erwachen diese wieder aus der Narkose. Die Fischer trugen zu ihrem Schutz Gummi-Handschuhe und isolierende Anglerhosen.

Die Fische wurden gewogen und gemessen

Unterstützt wurden die Mitarbeiter der Fischereiverwaltung bei ihrer Arbeit von Mitgliedern des Fischereivereins Werdenberg. Nach der Instruktion durch den fürs Rheintal zuständigen kantonalen Fischereiaufseher Marcel Zottele traten die Fischer in Aktion. Kaum waren sie mit ihren Geräten im Wasser, fischten sie im Sekundentakt Fische aus dem Wetti- bach. Die Helfer trugen die vollen Eimer zu einem Tisch mit einer Waage, wo die Fische vom wissenschaftlichen Mitarbeiter Michael Kugler bestimmt, gewogen und gemessen wurden.

Kurt Keller, Fischereiaufseher vom Walensee und Linthgebiet, trug die Daten in eine Tabelle ein. Bereits vor drei Jahren, bevor der Bach auf einem Teilstück revitalisiert worden ist, wurde eine Bestandesaufnahme durchgeführt. Mit der diesjährigen Erhebung soll festgestellt werden, ob die Revitalisierung positive Auswirkungen auf den Fischbestand hat. Aus diesem Grund ist sie an der gleichen Stelle wie vor drei Jahren durchgeführt worden. «Nach erfolgter Bestandesaufnahme wird der jetzige Fischbestand unter Einbezug der Breite und Tiefe des Baches hochgerechnet», erklärte Michael Kugler.

Fischbestand entwickelte sich zum Positiven

Die Erhebung ergab, dass der renaturierte Wettibach Lebensraum für verschiedene Altersstufen von Fischen wie Bachforellen, Regenbogenforellen, Alet, Groppen, Äschen und Hechte bietet. Detailliertere Auswertungen und vor allem auch der Vergleich mit dem monotonen kanalisierten Bach vor der Renaturierung, liegen noch nicht vor.

Trotzdem ist schon jetzt festzustellen, dass sich der Fischbestand im renaturierten Bachbett zum Positiven entwickelt. Vielfalt im Lebensraum bedeutet meistens auch Vielfalt in der Tier- und Pflanzenwelt.