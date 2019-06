Buchs: Am BZB wurden drei Kauffrauen mit den Bestnoten ausgezeichnet 131 Kaufleute sowie 33 Berufsmaturandinnen und -maturanden konnten gestern im BZB den erfolgreichen Abschluss ihrer Ausbildung feiern. Lena Zweifel aus Grabs gewann den grössten der drei Preise. Heini Schwendener

Die Auszeichnungen für die besten Leistungen gingen an drei junge Frauen: Lena Zweifel, Grabs (1. von links), Lara Donielli, Romanshorn (4. von links) und Janina Wurster, Ruggell (ganz rechts). (Bilder: Heini Schwendener)

Stimmungsvoll eingeleitet wurde die feierliche Übergabe der Diplome an die erfolgreichen Kauffrauen und Kaufmänner von der Band Today for Future. BZB-Prorektor Peter Keller warf in seiner Begrüssung einen Blick zurück auf die Zeit der jungen Leute bis zu diesem grossen Tag: «Dabei hat es auch einige Stürme, Tränen und laute Worte gegeben.» Das sei nun aber vorbei, heute gebe es für alle Grund zum Feiern. Zum Erfolg der jungen Leute hätten alle beigetragen: zuerst sie selbst, dann aber auch die Lehrbetriebe, das BZB und natürlich auch das persönliche Umfeld. Ihnen allen gebühre darum heute ein grosser Dank.

Traditionelle Grussworte aus dem Liechtenstein

Liechtensteins Regierungschef-Stellvertreter Daniel Risch lobte beim traditionellen Grusswort der Regierung die gute Zusammenarbeit über den Rhein hinweg, welche das BZB, das heuer seinen 50. Geburtstag feiern durfte, seit je mit den Nachbarn pflege. Zu den jungen Kauffrauen und Kaufmännern sagte der Politiker, sie seien während ihrer Ausbildung reifer und erwachsener geworden und auch als Persönlichkeiten gewachsen. «Heute sind Sie selbstbewusst, voller Tatendrang und Sie haben einen guten beruflichen Rucksack.» Darauf lasse sich der weitere berufliche Werdegang aufbauen.

Der duale Bildungsweg der Schweiz und des Liechtensteins geniesse weltweites Ansehen, der berufliche Erfolge werde ihnen in Zukunft viele Türen öffnen. Daniel Risch sagte, wie zuvor schon Peter Keller, der Erfolg der Absolventinnen und Absolventen sei letztlich ein Teamerfolg aller Beteiligten. BZB-Abteilungsleiter Renato Denoth schritt danach zur Verteilung der Fähigkeitszeugnisse und der Berufsmaturaausweise.

E-Profil mit der Note 5,8 abgeschlossen

Schliesslich kam es zur mit Spannung erwarteten Auszeichnung der besten Noten. Den Hauptpreis (1000 Franken) von Kasier Partner, Vaduz, gewann Lena Zweifel aus Grabs für die beste BM-Note von 5,7. Je 750 Franken erhielten Janina Wurster, Ruggell (Note 5,8, E-Profil) von der Fiducia, Beratungen und Weiterbildung, Vaduz, sowie Lara Donielli, Romanshorn (Note 5,3, B-Profil) von der DHL Logistics (Schweiz) AG, Division DHL Freight, Buchs.