Doris Röckle las in den historischen Gemäuern von Schloss Werdenberg aus ihrem historischem Roman vor

Die in Buchs aufgewachsene und in Vaduz wohnhafte Autorin Doris Röckle lud am Wochenende zur Lesung ihres dritten historischen Romans «Auf der Spur der Gräfin» ins Schloss Werdenberg ein.