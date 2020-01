Die Wilhelm Büchel AG hat drei Geschäftsbereiche verkauft Die Wilhelm Büchel AG, eines der grössten Bauunternehmen der Region Werdenberg-Liechtenstein, richtet sich neu aus.

Das grosse Lager der Wilhelm Büchel AG in Sennwald gehört weiterhin zum Unternehmen. Corinne Hanselmann

(dal/wo) Für die Wilhelm Büchel AG mit Hauptsitz in Bendern ist eine neue Zeitrechnung angebrochen. Mitinhaber und Mitglied der Geschäftsleitung Peter Büchel hat sich entschieden, seine Pension anzutreten. Eine Nachfolgeregelung ist bereits gefunden worden. Sein Cousin und bisheriger Geschäftspartner Willi Büchel übernimmt die gesamte Wilhelm Büchel AG und deren Baudienstleistungen, wie das Unternehmen mitteilt. Diese umfassen den Hoch-, Tief- und Strassenbau sowie den Gartenbau und die Büchel-Services.

Weil sich das Unternehmen auf die eigenen Kernkompetenzen konzentrieren will, wurden die Schwesterunternehmen Büchel Beton, Büchel Recycling und Büchel Logistik aus dem Unternehmen herausgelöst und an die Geschwister Michaela und Herbert Zech aus Nüziders verkauft. Die drei Bereiche werden unter dem Namen RTB-Rheintalbaustoffe AG weitergeführt.

Werdenberger Standorte nicht betroffen

Die Standorte der Wilhelm Büchel AG in Grabs, Buchs und Sennwald sind davon nicht betroffen, wie das Unternehmen gegenüber dem W&O bestätigt. Hier bleibe alles unverändert.

Die neuen Eigentümer der abgestossenen Bereiche sind die Kinder des Vorarlberger Unternehmers Herbert Zech, der die Firmengruppe «Zech-Kies» leitet. Das Unternehmen in Nüziders gewinnt Kies und Sand in zwei Gruben in Vorarlberg und erzeugt Beton sowie Strom im Alfenzwerk. Michaela und Herbert Zech waren im Jahr 2013 aus der Geschäftsleitung ausgeschieden, weil die Nachfolge damals laut Medienberichten gescheitert ist.

Alle Mitarbeiter werden übernommen

Nun widmen sie sich in Liechtenstein der neuen Aufgabe, unter anderem das Betonwerk zu führen. «Mit dem verbundenen Know-how-Transfer soll dieses Firmensegment des Recycling- und Betonwerks weiter professionalisiert werden», so erklärt die Wil­helm Büchel AG schriftlich. Vom Verkauf betroffen sind bis zu 25 Mitarbeiter, welche vollständig übernommen werden. Die neue Geschäftsleitung der Wilhelm Büchel AG besteht seit dem 1. Januar 2020 aus dem Verwaltungsrat und Inhaber Willi Büchel, dem Geschäftsführer René Ritter und der Finanzchefin Sandra Beggiato.

Wie Willi Büchel auf Anfrage bestätigt, stehen keine weiteren Teilbereiche zum Verkauf. Das Bauunternehmen, das insgesamt mehr als 250 Mitarbeiter beschäftigt, hat in den letzten Jahren einige neue Sparten aufgebaut, darunter auch den Gartenbau.