Die Wartauer starten mit dem Motto «Revival» in die Jubiläumsfasnacht 2020 Wafa-Obernarr Rolf Hobi eröffnete zusammen mit den Moosfürz Gugga in Trübbach die fünfte Jahreszeit. Hansruedi Rohrer

Die Gugga Moosfürz machten den Auftakt im farbigen Licht an der Wartauer Fasnachtseröffnung. (Bild: Hansruedi Rohrer)

Den Auftakt zur 15. Wartauer Fasnacht machte gestern um 19.19 Uhr die einheimische Guggenmusik lautstark und in respektabler Bekleidung und im Beisein vieler Freunde der närrischen Zeit. Mit dem Entrollen der Sujetfahne konnte Obernarr Rölfli (Rolf Hobi) dem Publikum das Motto der Wafa 2020 verraten. «Revival» heisst es und soll dem Jubiläum

«15 Jahre Wartauer Fasnacht» gewidmet sein.

Fasnachtsstart ist neu in Trübbach

Der Wartauer Gemeinderat und «Kulturguru» Andreas Bernold verkündete in Versform die bisherigen Mottos, unter denen man in den vergangenen Jahren immer eine tolle Fasnacht erleben konnte. Er nannte zum Beispiel «Las Vegas», «Geisterstunde», «Olympia», «Flower Power», «Zirkus». Nun gelte es, mit all diesen Sujets die Wartauer Fasnacht neu aufleben zu lassen. Rolf Hobi stellte auch die Wafa-Vorstands-Mitglieder und deren Funktionen vor. «Revival» bedeute «wiederaufleben», «erneuern», erklärte er dem Publikum. Man werde viel daran setzen, die Wartauer Fasnacht auch in Zukunft attraktiv zu gestalten, versprach er.

Nach dem Entrollen der Fahne war dem ­Publikum auch das Motto bekannt. Es heisst «Revival». Auf dem Tuch sind alle bisherigen Sujets der 14 Vorjahre der Wartauer Fasnacht zu ­sehen. (Bild: Hansruedi Rohrer)

«Dafür werden die jungen Mitglieder mit neuen Ideen und mit viel Elan sicher sorgen.» Man sei aber jetzt schon sicher, dass auch das Motto der Wafa 2020 viele Möglichkeiten für Kostüme, Masken, Dekorationen und Umzugswagen offen lasse. Neu wird die Fasnacht nicht mehr in Weite gestartet, sondern in Trübbach. Dort spielt sich das ganze Geschehen als farbenfrohe und friedliche Party ab. Diese Jubiläumsfasnacht wird vom 28. Februar bis 1. März 2020 durchgeführt. Die Moosfürz spielten nicht nur zur Fasnachtseröffnung, sie führten und organisierten auch die Festwirtschaft am gestrigen Abend.