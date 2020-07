Die SVP Grabs nominierte vier Kandidaten für die Grabser Gemeindewahlen Andreas Vetsch, Peter Gabathuler, Heinrich Gantenbein und Christian Schwendener heissen die Kandidaten, welche von der SVP für die Grabser Gemeindewahlen nominiert wurden.

(pd) Am 27. September finden auch in der Gemeinde Grabs die kommunalen Erneuerungswahlen statt. Der Vorstand der SVP Grabs schlug den Mitgliedern dazu vier Kandidaten zur Nomination vor: Andreas Vetsch (bisher, Vizepräsident Ortsverwaltungsrat), Peter Gabathuler (neu, Gemeinderat), Heinrich Gantenbein (neu, Gemeinderat) und Christian Schwendener (neu, GPK politische Gemeinde).

Die SVP Grabs möchte damit mehr Verantwortung in der Gemeinde übernehmen und sich konsequent für die Bürgerinnen und Bürger einsetzen. «Wir nehmen unsere Verantwortung für die Gemeinde wahr und bieten Grabs eine Wahl», so der Wahlkampfleiter und Kantonsrat Sascha Schmid.

Ein Grabser Urgestein und ein Versicherungsbroker

Mit Andreas «Loch Dres» Vetsch (62) stellt sich ein Grabser Urgestein zur Wiederwahl. Seit 2001 ist die SVP Grabs durch den selbstständigen Landwirt im Verwaltungsrat der Ortsgemeinde Grabs vertreten. Seit 2013 dient er der Ortsgemeinde als Vizepräsident und setzt sich unter anderem für die Erhaltung der Alpen ein. Privat ist er verheiratet und hat sechs Kinder. In seiner Freizeit verbringt er gerne Zeit in der Natur, singt im Jodelclub Bergfinkli und ist Mitglied im Skiclub Grabserberg.

Peter Gabathuler (27) ist Unternehmer und arbeitet als selbstständiger Versicherungsbroker in Grabs. Seit gut einem Jahr ist er Präsident der SVP Grabs. Der gelernte Automechaniker wohnt mit seiner Partnerin in Grabs. Nachdem er bei den Kantonsratswahlen den zweiten Ersatzplatz auf der SVP-Liste erreicht hat, möchte er als Gemeinderat für seine Wohngemeinde Verantwortung übernehmen. Daneben engagiert er sich in der IG Grabs im Vorstand und setzt sich für das regionale Gewerbe ein.

Ein gelernter Landwirt und ein gelernter Buchdrucker

Heinrich «Heini» Gantenbein (47) wohnt am Grabserberg und ist Mandatsleiter und Partner bei der Innovatis Treuhand AG in Buchs. Der diplomierte Rechnungslegungsexperte und gelernte Landwirt ist verheiratet und hat zwei Kinder. Nach drei Jahren in der Verkehrskommission der Gemeinde Grabs möchte er im Gemeinderat aktiv mitwirken. In seiner Freizeit verbringt er gerne Zeit mit seiner Familie, in der Natur oder bei Vereinsaktivitäten. Er ist Mitglied im Skiclub Grabserberg, im Einwohnerverein Grabserberg und im Seilziehclub Sevelen.

Der Inhaber der Werbetechnik Firma Printop, Christian «Chrigel» Schwendener (64), wohnt mit seiner Frau in Grabs und hat zwei Kinder. Der gelernte Buchdrucker und langjährige Unternehmer ist sich den Umgang mit Zahlen gewohnt. Daher möchte er künftig als Mitglied der Geschäftsprüfungskommission einen kritischen Blick auf die Gemeindefinanzen werfen. Freie Stunden verbringt er gerne mit seinen Enkelkindern, beim Brennholz rüsten und Brot backen.