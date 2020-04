Die Sicherheit steht an erster Stelle: Spital Grabs macht vor dem Zutritt eine «Corona»-Triage zum Schutz der Patienten

Seit Montag, 27. April, können in den Spitälern wieder alle Eingriffe durchgeführt werden. Das ist auch in der Spitalregion Rheintal Werdenberg Sarganserland der Fall, also in den Spitälern Altstätten, Grabs und Walenstadt. Seither dürfen alle sogenannten elektiven Eingriffe, also nicht notfallmässige Operationen, ärztliche Konsultationen und Therapien (mit Ausnahme grösserer Gruppentherapien), wieder durchgeführt werden. Das bedingte eine Anpassung des Betriebskonzeptes, das seit Mitte März ganz auf die Coronasituation ausgerichtet war.