Die Coronaschnelltests sind im Spital Grabs angekommen und liefern schnelle Ergebnisse In den Spitälern Grabs, Walenstadt und Altstätten sind die neuen Antigen-Coronaschnelltests bereits beim Personal und stationären Patienten im Einsatz. In den Buchser Apotheken kann man sich nicht testen lassen.

Auch die neuen Schnelltests werden über einen Rachenabstrich durchgeführt. Bild: Gaëtan Belly/Keystone

Die neuen Coronaschnelltests liefern innerhalb von 15 bis 20 Minuten ein Testergebnis. Diese Ergebnisse sind weniger verlässlich als die der bisher üblichen PCR-Tests. Dennoch erachtet das Bundesamt für Gesundheit (BAG) die Schnelltests als sinnvoll. Dies weil so bedeutend mehr Personen getestet werden können und sich bei einem positiven Resultat in Isolation begeben können.

Keine Schnelltests bei ambulanten Coronatests

Auch die Spitalregion Rheintal Werdenberg Sarganserland (SRRWS) führt zurzeit in ihren Spitälern Coronaschnelltests durch. Die Spitalregion teilt auf Anfrage mit:

«Da derzeit nur beschränkte Kapazitäten zur Verfügung stehen, werden die Schnelltests dort eingesetzt, wo ein schnelles Ergebnis wichtig ist.»

Dies sei beim Personal und bei stationären Patienten. Ambulante Coronatests werden weiterhin mit den üblichen PCR-Tests durchgeführt. Die Tests werden vom Kanton, nach Verfügbarkeit kontingent und ausgeliefert.

Schnelltests vorerst nicht in Werdenberger Apotheken

Die Coronaschnelltests werden nebst Arztpraxen, Spitälern und Testzentren auch in Apotheken angeboten, so das BAG. In den Apotheken der W&O-Region werden derzeit keine Tests durchgeführt. Auch eine baldige Lancierung kommt zurzeit bei den Buchser Apotheken noch nicht infrage. Zurzeit gebe es sehr viele Anfragen bezüglich den Schnelltests, wie die St. Georg Apotheke auf Anfrage des W&O mitteilte. Man sei jedoch zu wenig vorbereitet und habe zu wenig Personal um die Schnelltests durchzuführen.

In den Spitälern der Spitalregion Rheintal Werdenberg Sarganserland (SRRWS) werden vorerst nur Personal und stationäre Patienten mit den Schnelltests untersucht. Peter Klaunzer / Keystone

Die Rotpunktapotheke in Bad Ragaz ist eine von bislang zwölf Apotheken im Kanton St.Gallen, die ab nächstem Montag Coronaschnelltests durchführen wird, wie der «Sarganserländer» berichtete. Doch auch bei den neuen Tests muss man sich telefonisch anmelden und bereits am Telefon einen Fragebogen ausfüllen, sagt Inhaber Ruedi Küng.

Schulungen für Fachpersonen

Für die Durchführung der Tests braucht es Fachpersonen aus dem Gesundheitsbereich, die eine entsprechende Schulung erhalten haben. Zudem dürfen die normalen Kunden nicht mit den Getesteten in Kontakt kommen, was für viele Apotheken ein räumliches Problem darstellt. Um sich mit einem Schnelltest auf das neue Coronavirus untersuchen zu lassen darf man laut BAG weder zu den besonders gefährdeten Personen gehören, noch im Gesundheitswesen mit direktem Patientenkontakt arbeiten. Zudem darf das Auftreten der Symptome nicht mehr als vier Tage her sein .