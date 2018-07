Die Schlagerfans waren begeistert Schlagerfreunde kamen am Freitag und Samstag beim Open Air auf der Munzenrietbühne vollends auf ihre Kosten. 5000 Besucherinnen und Besucher feierten ihre Idole. Christiana Sutter

Der Auftritt von Nick P. war der Höhepunkt am Samstagabend. (Bilder Christiana Sutter)

«Wo sind die Frauen, wo sind die Männer?» Das hörte man während den zwei Tagen Schlager Open Air in Wildhaus oft. «Die Arme in die Höhe und hopp, hopp!» Die Interpretinnen und Interpreten animierten die Festivalbesucherinnen und -besucher immer wieder zum Klatschen. Die Lieder wurden lauthals mitgesungen. Regenschirme waren am Freitagabend nötig, Sonnenschirme dann am Samstagnachmittag. Doch weder der Regen noch die pralle Sonne dämpften die Stimmung. Es wurde gefeiert, egal welchen Alters. Das Open Air Wildhaus mit der einmaligen Naturkulisse von Schafberg und Churfirsten hat während den zwei Tagen über 5000 Besucherinnen und Besucher aus nah und fern angezogen.

Die Band Voxxclub auf der Bühne im Munzenriet.

Deutlich mehr Zuschauer als im vergangenen Jahr

Das «ist eine Steigerung von 20 Prozent zum vergangenen Jahr», sagte Köbi Bleiker, Medienverantwortlicher des Open Air am Sonntagmittag auf Nachfrage des W&O. Dieser schöne Erfolg sei sicher auf das vielseitige Programm der beiden Tagen zurückzuführen, «aber auch auf die guten Wetterprognosen für den Samstag.»

Stargäste beim diesjährigen Open Air waren Beatice Egli und Band sowie Nick P. und Band.