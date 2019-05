Die Region Werdenberg Sarganserland skizziert ihre Zukunft Die Region Sarganserland-Werdenberg (RSW) will mit einem Workshop die Identitätssteigerung anregen. Weiter erhofft man sich eine Steigerung der Bekanntheit und positive Wahrnehmung.

Die Region Sarganserland-Werdenberg (RSW) mit den 14 Mitgliedsgemeinden zwischen Sennwald, Bad Ragaz und Quarten möchte ihre Bekanntheit und positive Wahrnehmung erhöhen. Um eine Identitätssteigerung anzuregen, wird ein Zukunfts-Workshop zur Lancierung von Projektideen durchgeführt.

Gesucht werden Bewohnerinnen und Bewohner, die am Samstag, 22. Juni sich kreativ einbringen. Das geht aus einer Medienmitteilung hervor. Im Rahmen des Innovationsprozesses «Strahlkraft gegen innen und nach aussen» arbeitet die Region Sarganserland-Werdenberg mit dem Institut für Innovation, Design und Engineering der Fachhochschule FHS St. Gallen zusammen. Mittels eines Workshops und unkonventionellen Lösungsansätzen werden innovative Zukunftsideen und -projekte für die Region Sarganserland-Werdenberg kreiert. Hierzu lädt die RSW die Bevölkerung zu der tägigen Veranstaltung im Grand Resort Bad Ragaz ein. Eine möglichst breit abgestützte und heterogen zusammengesetzte Gruppe von 40 bis 50 Einwohnerinnen und Einwohnern aus den Mitgliedsgemeinden soll sich kreativ mit möglichen Bedürfnissen der Region auseinandersetzen. Gemäss in der Praxis vielfach bewährten Ansätzen werden sie «mit den Händen denken, mit dem Kopf arbeiten sowie mit dem Bauch entscheiden».

Im Rahmen des Kreativ-Workshops werden gemeinsam Zukunftsbilder erstellt oder mit «Lego Serious Play» Ideen erbaut, heisst in der Medienmitteilung der RSW weiter. Ziel des Prozesses sei es, «bis Ende des Jahres realistische und konkrete Massnahmen mit inner- und überregionaler Strahlkraft zu konkretisieren und zu erarbeiten». Ebenso sollen mittels Leuchtturmprojekten die RSW-Identität gestärkt sowie die Bekanntheit und eine positive Wahrnehmung der Region gefördert werden.

Interessierte Personen sind eingeladen, sich bis 4. Juni bei der Region Sarganserland-Werdenberg unter der E-Mail-Adresse info@sarganserland-werdenberg.ch zu melden. Weitere Auskünfte erteilt die Geschäftsstelle unter Telefon 058 228 23 00. Der zeitliche Aufwand beschränkt sich auf den tägigen Workshop am Samstag, 22. Juni. Teilnehmende erwartet ein interessanter Tag mit professioneller Begleitung sowie der Möglichkeit, sich kreativ einzubringen. (pd)