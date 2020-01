Die Preise für Eigentumswohnungen und Einfamilienhäuser steigen in der Region Werdenberg weiter an Die vergleichsweise tiefe Bautätigkeit wirkt als Preistreiber für Eigentumswohnungen und Einfamilienhäuser in der Region Werdenberg. Das zeigt der aktuelle Immobilienmarktbericht der St.Galler Kantonalbank.

Der Marktpreis für Eigentumswohnungen liegt in der Stadt Buchs im regionalen Vergleich am höchsten. Bild: Thomas Schwizer

Einfamilienhäuser und Stockwerkeigentum stossen in der Region Werdenberg auf ein grosses Interesse. Das zeigt der Immobilienmarktbericht für das dritte Quartal 2019, den die St.Galler Kantonalbank am Dienstag veröffentlicht hat.

René Walser, Leiter Privat- und Geschäftskunden Ost der St. Galler Kantonalbank, fasst die regionalen Ergebnisse des Immobilienmarktberichtes zusammen:

«Aufgrund der aktuell vergleichsweise tieferen Bautätigkeit sind die Preise für Wohneigentum im Werdenberg überdurchschnittlich angestiegen.»

Der mittlere Kaufpreis für eine Eigentumswohnung in der Region ist mit durchschnittlich 723000 Franken gegenüber dem Herbst des Vorjahres mit 6,5 Prozent deutlich angestiegen. In den einzelnen Gemeinden gibt es diesbezüglich aber beträchtliche Unterschiede.

Eigentumswohnungen: Preis zeigt weiter nach oben

Das Kaufinteresse in den sechs Werdenberger Gemeinden richtete sich bei den Eigentumswohnungen im Jahr 2019 vor allem auf die Stadt Buchs und die Gemeinde Sennwald, wo zusammen mehr als die Hälfte aller Handänderungen der Region erfolgte.

«Und vor allem in Buchs scheint die Zahlungsbereitschaft beinahe ungebrochen», heisst es im Kommentar zum Immobilienmarktbericht für die Region Werdenberg. Nachdem in Buchs die Preise der gehandelten Eigentumswohnungen nochmals stark zugelegt hätten, «bewegen sie sich inzwischen bei 832000 Franken für ein mittleres Objekt».

Am zweitteuersten wurden im dritten Quartal 2019 mittlere Eigentumswohnungen in Grabs gehandelt, wo dafür 722000 Franken bezahlt wurden. In der gleichen Grössenordnung bewegen sich solche Objekte mit 710000 Franken in Gams. Es folgt die Gemeinde Sennwald mit einem Marktpreis von 655000 Franken, der hier deutlich über dem Vorjahr liegt. Recht stabil blieben die Preise für solche Eigentumswohnungen in Wartau (649000 Franken) und Sevelen (630000 Franken).

Wohnungen fast 60 Prozent teurer als im Jahr 2009

Den Trend in diesem Segment für die Preisentwicklung im Jahr 2020 bezeichnet der Marktbericht als steigend. Als Grund dafür wird neben der anhaltenden Nachfrage genannt, dass per Ende 2019 im Werdenberg lediglich 50 neue Eigentumswohnungen bewilligt waren.

Bereits seit dem Jahr 2017 zeigt die Preiskurve in der Region Werdenberg stetig aufwärts. Da im kantonalen Durchschnitt die Preise seither nur noch leicht gestiegen sind – von Herbst 2018 bis Herbst 2019 zeigt der aktuelle Marktbericht ein kantonales Plus von 1,8 Prozent – hat die Region Werdenberg hier das kantonale Niveau erreicht.

Marktpreis stieg in zehn Jahren um bis zu 60 Prozent

Seit 2009 weist der Immobilienmarktbericht hier für Eigentumswohnungen eine Preissteigerung von knapp 60 Prozent für einfachen, gut 40 Prozent für mittleren und 30 Prozent für gehobenen Standard aus. Die Preise sind nach einem vorübergehenden Rückgang in den Jahren 2016 und 2017 wieder um deutlich über 10 Prozent angestiegen.

Im Kanton St. Gallen waren im dritten Quartal 2019 rund 4,1 Prozent aller Eigentumswohnungen zum Verkauf ausgeschrieben. Das ist deutlich weniger als gesamtschweizerisch, wo diese Quote bei 5,7 Prozent liegt. In der Region Werdenberg waren sogar lediglich 3,6 Prozent der Eigentumswohnungen auf dem Markt.

Der Marktbericht erwartet für das Jahr 2020 diesbezüglich eine weitere Verknappung. Die sogenannte Angebotsziffer lag im dritten Quartal 2019 in der Gemeinde Sennwald mit 5,7 Prozent am höchsten und in Sevelen mit 0,5 Prozent am tiefsten.

Wenige Einfamilienhäuser sind auf dem Markt

Im Kommentar zum Immobilienmarktbericht heisst es:

«Einfamilienhäuser sind in der Region Werdenberg in immer begrenzterem Umfang verfügbar.»

Denn nicht einmal 1 Prozent des regionalen Bestandes werde pro Quartal zum Kauf angeboten. Im ganzen Kanton lag diese Quote mit knapp 2 Prozent deutlich höher.

Auch in der Gemeinde Sennwald sind die Marktpreise für Einfamilienhäuser weiter gestiegen. Bild: Corinne Hanselmann

In Gams (nur 0,1 Prozent) war kaum ein Verkaufsangebot vorhanden, in Sevelen (0,8) und Sennwald (0,7) sank im dritten Quartal 2019 die Angebotsquote. In den Gemeinden Wartau (1,7) und Grabs (0,7) blieb der Anteil zum Verkauf stehender Einfamilienhäuser konstant, in Buchs (1,0) stieg er sogar leicht. Für 2020 rechnet der Marktbericht mit einer leichten Erholung des Angebotes.

Die knappe Verfügbarkeit auf dem Markt habe den Preisen in diesem Segment in der Region Werdenberg «jüngst wieder Auftrieb verliehen», heisst es im aktuellen Bericht. So lag im Herbst 2019 der Handänderungspreis für ein standardmässiges Objekt – es wird im Bericht beschrieben als «mittlere Grösse, fünf Jahre alt, leicht überdurchschnittliche Lage» – 3,2 Prozent über dem Vorjahreswert. Im kantonalen Durchschnitt wurde ein Plus von 2,9 Prozent verzeichnet.

Häuser sind in Grabs und Buchs am teuersten

Am tiefsten mussten potenzielle Käufer in der Gemeinde Grabs in die Tasche greifen. Hier wechseln Einfamilienhäuser im Mittel für rund 1,3 Millionen Franken den Besitzer. Solche Objekte sind mit 1,23 Millionen in der Stadt Buchs und gut 1,2 Millionen in der politischen Gemeinde Sennwald nur unwesentlich günstiger zu haben.

Der Bericht geht in Grabs und Buchs für 2020 von eher stabilen Preisen aus und erwartet für Sennwald eine weitere Steigerung. Etwas günstiger waren in jüngster Zeit die Marktpreise für Einfamilienhäuser in Sevelen (1,06 Millionen), Gams (1,03) und Wartau (980000).

Häuser kosten bis 80 Prozent mehr als vor zehn Jahren

Zwar sind im Wartau die Hauspreise vergleichsweise tiefer, gemäss dem Immobilienmarktbericht haben sie hier aber in letzter Zeit auffallend deutlich zugelegt.

Die Preisentwicklung für Einfamilienhäuser in der Region Werdenberg zeigt, dass man für den Kauf eines Hauses mit einfachem Standard heute knapp 80 Prozent mehr bezahlen muss als vor zehn Jahren, für eines mit mittlerem rund 60 und für eines mit gehobenem Standard rund 45 Prozent mehr.

Unterdurchschnittliche Zeit für die Vermarktung

Auf eine robuste Nachfrage nach Einfamilienhäusern im Werdenberg deutet auch die kurze Zeit hin, die es durchschnittlich für die Vermarktung bzw. den Verkauf eines Objektes braucht. Sie bewegte sich hier im dritten Quartal 2019 zwischen 40 und 50 Tagen, der schweizerische Wert liegt bei 60 Tagen.

Toggenburg: «Wohneigentum ist noch erschwinglich»

«Im Toggenburg ist Wohneigentum noch erschwinglich. Dies sorgt für eine solide Nachfrage und kontinuierliche leichte Preissteigerungen bei Wohneigentum.» Das stellt René Walser, Leiter Privat- und Geschäftskunden Ost der St. Galler Kantonalbank, zum Immobilienmarktbericht für diese Region fest.

Bei den Preisen für Eigentumswohnungen und Einfamilienhäuser liegt das Toggenburg auch im dritten Quartal 2019 unter dem kantonalen Mittel. Im Durchschnitt bezahlte man im Toggenburg für eine «gängige Eigentumswohnung» 585000 Franken, für ein Standard-Einfamilienhaus («mittlere Grösse, fünf Jahre alt, leicht überdurchschnittliche Lage») unter einer Million. Über dieser Schranke liegen einzig Wattwil und Wildhaus-Alt St.Johann.