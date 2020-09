Die Osterkerze wird an Pfingsten angezündet, statt Weihwasser gibt es Desinfektionsmittel – die Kirchen dürfen an Pfingsten wieder Gottesdienste feiern Am Samstag und Sonntag finden in der Region Werdenberg die ersten Gottesdienste statt. Es gelten besondere Massnahmen. Die Anzahl zugelassener Personen ist beschränkt. Kirchgängerin Hildegard Lippuner aus Grabs und Seelsorger Ottmar Hetzel aus Buchs freuen sich besonders auf den ersten Gottesdienst.

Ottmar Hetzel, Seelsorger und Pfarreibeauftragter der Herz-Jesu-Pfarrei Buchs-Grabs, neben der noch jungfräulichen Osterkerze. Bild: Alexandra Gächter

Die grosse Osterkerze in der Herz-Jesu-Kirche Buchs ist immer noch jungfräulich. Nun darf sie am Pfingstsonntag entzündet werden. Mehr als zwei Monate lang waren Gottesdienste verboten. Somit entfiel das gemeinsame Osterfest in den Kirchen. Ursprünglich war geplant, dass Gottesdienste ab dem 8. Juni wieder erlaubt werden.

Damit nun wenigstens Pfingsten gefeiert werden kann, wurde das Gottesdienstverbot kurzfristig per Ende Mai aufgehoben. Alle katholischen Kirchen in der Region Werdenberg und im oberen Toggenburg ergriffen diese Chance und feiern am Pfingstwochenende ihre ersten Gottesdienste. Der traditionelle Apéro nach der Pfingstfeier in Buchs und Gams entfällt jedoch. Auch veranstaltet die Katholische Kirche dieses Jahr keinen gemeinsamen Pfingstgottesdienst in der Region Werdenberg. Jede Kirche feiert ihr eigenes Pfingstfest.

Statt Weihwasser gibt es Desinfektionsmittel

Die ersten Gottesdienste in der Region Werdenberg werden die katholischen Kirchen Gams und Sevelen bereits am Samstag Abend um 18 Uhr einläuten. Die reformierten Kirchen starten in Alt St. Johann, Gretschins und Sevelen erst am 14. Juni, Wildhaus erst am 21. Juni. Die Gottesdienste dürfen nur unter Einhaltung eines Schutzkonzeptes durchgeführt werden.

Selbstgestaltete Gebetsfahnen werden den Kreuzgang der Herz-Jesu-Kirche Buchs zieren. Bild: Alexandra Gächter

Das Bistum St. Gallen schreibt darin vor, dass die Kontaktdaten aller Gottesdienstbesucher erfasst werden müssen. Die Weihwasserbecken müssen bis auf Weiteres leer bleiben. Anstatt mit Weihwasser müssen die Besucher ihre Hände mit Desinfektionsmittel benetzen. Die Gläubigen werden mit Wegweisern zu den klar gekennzeichneten, offen stehenden Eingangstüren gelenkt.

Es ist möglich, dass jede zweite Sitzreihe abgesperrt wird

Das Betätigen der Türgriffe sollte vermieden werden. In der Kirche wird jedem und jeder einen Platz von 4 m2 zugewiesen. Personen aus dem gleichen Haushalt dürfen direkt nebeneinander sitzen. Der Zugang zum Gotteshaus ist auf maximal ein Drittel seiner ordentlichen Besuchskapazität begrenzt. Die Einhaltung der notwendigen Abstände wird sichergestellt, indem beispielsweise jede zweite Sitzreihe gesperrt wird.

Mundkommunion ist nicht erlaubt

Der Einsatz von Chören ist in der Kirche nicht erlaubt. Die Gottesdienstbesucher dürfen aber gemeinsam singen, da sie untereinander den Abstand einhalten. Die Gesangsbücher müssen nach jeder Messe desinfiziert werden. In der Herz-Jesu-Kirche Buchs wird zudem die Buchser Solistin Anna Gschwend singen.



Vor dem Austeilen der Kommunion desinfizieren sich die Kommunionsspender die Hände. Die Austeilung der Kommunion erfolgt schweigend, Mundkommunion ist nicht erlaubt. Ebenfalls zu unterlassen ist das Herumreichen der Kollektenkörbchen. Stattdessen können Gläubige ihre Kollekte beim Verlassen des Gotteshauses in ein Gefäss beim Ausgang legen.

Hildegard Lippuner aus Grabs zündete während der Coronazeit fast jeden Tag eine Kerze an. Bild: Alexandra Gaechter

Bevor die Coronapandemie ausbrach, besuchte die Grabserin Hildegard Lippuner jedes Wochenende den Gottesdienst im Begegnungszentrum Gallus in Grabs. Zusätzlich besuchte die ehemalige Mesmerin dienstags den Gottesdienst in der Herz-Jesu-Kirche Buchs. Ab Mitte März durfte die fleissige Kirchgängerin keinen Gottesdienst mehr besuchen. Hildegard Lippuner sagt:

«Das war sehr speziell für mich. Vor allem an den Ostertagen. Der Gottesdienst am Karfreitag und an Ostern hat mir gefehlt.»

Trost für diesen Verzicht fand sie im Glockengeläut. «Am ersten Sonntag, an dem der Gottesdienst ausfiel, sagte ich am Frühstückstisch, dass mir der Gottesdienst und das Glockengeläut fehle. Unmittelbar danach läuteten die Glocken. Das bereitete mir grosse Freude», so Lippuner.

Über 80 Kerzen angezündet

Da die Kirchen trotz Gottesdienstverbot offen blieben, begab sich Hildegard Lippuner fast jeden Tag ins Grabser Galluszentrum und zündete eine Kerze an. So kamen während der Coronazeit um die 60 Kerzen zusammen. Für jedes der 22 Grabser Kinder, die im April ihre Erstkommunion nicht feiern durften, hat Hildegard Lippuner am Weissen Sonntag zusätzlich eine Kerze angezündet und zusammen mit einem Blumenstrauss auf den Altar gelegt.

Auch wenn Hildegard Lippuner in der Kirche manchmal allein war – einsam gefühlt hat sie sich nicht. Sie sagt:

«In Gedanken waren die anderen Kirchgänger während der Coronazeit immer bei mir. Auch Gott war bei mir.»

Hildegard Lippuner freut sich sehr auf den ersten Gottesdienst zu Pfingsten. «Und ich freue mich, die anderen Kirchgänger wieder zu sehen und in der Gemeinschaft zu sein.» Ebenfalls vermisst habe sie die Gottesdienste im Pflegeheim Werdenberg. «Diese Gottesdienste sind etwas Besonderes. Darauf freue ich mich auch.»

Coronakrise war eine verlängerte Fastenzeit

Ottmar Hetzel, Seelsorger und Pfarreibeauftragter der Herz-Jesu-Pfarrei Buchs-Grabs, sagt, er sei zu Beginn der Coronakrise «wie gelähmt» gewesen. «Ich fragte mich, was mache ich, wenn ich keine Gottesdienste mehr feiern kann.» Er musste den Ausnahmezustand erst auf sich wirken lassen. Ottmar Hetzel:

«Ich ging zu Beginn der Krise jeweils zu den Gottesdienstzeiten in die Kirche und habe die Ruhe und Stille genossen»

Auch er habe Kerzen angezündet. «Insgesamt wurden während der Coronazeit viel mehr Kerzen angezündet als sonst.» Als die erste Phase überwunden war, überlegte er sich, wie die Kirche mit den Menschen verbunden bleiben kann. So entstanden Blogbeiträge für den Religionsunterricht, TV-Gottesdienste und Impulse für den Sonntagsgottesdienst zuhause.

Die Coronazeit beschreibt Seelsorger Ottmar Hetzel wie eine verlängerte Fastenzeit. «Wir wurden gezwungen, auf Kontakte weitgehend zu verzichten. Bekannte Kirchgänger, die man sonst jedes Wochenende sieht, waren zwei Monate wie vom Erdboden verschluckt.» Das Positive an der Krise sei, dass nach dem Verzicht eine Vorfreude da sei und die Gesellschaft frühere Selbstverständlichkeiten nun mehr schätzt.

Religionspädagoge Raymund Disler malt das Transparent für die Ballonbotschaft der Herz-Jesu-Kirche Buchs. Bild: Alexandra Gächter

Die katholische Kirche möchte Zeichen in der Coronazeit setzen und ihre Freude über die Öffnung zum Ausdruck bringen. «Pfingsten ist auch das Fest der Kommunikation. Pfingsten bietet die Chance, miteinander ins Gespräch zu kommen, zu fragen: Was lerne ich aus Corona?», sagt Ottmar Hetzel.

Eine Botschaft in der Coronazeit

Die Herz-Jesu-Pfarrei Buchs-Grabs und die Bruder-Klaus-Pfarrei Sevelen werden eine Botschaft mit einem Ballon in den Himmel steigen lassen. Ausserdem werden in den katholischen Kirchen Buchs und Grabs Gebetsfahnen aufgehängt, die katholische Kirche Sevelen wird einen Gebetsteppich gestalten.

Die katholische Kirche Sevelen setzt mit einer Ballonbotschaft ein Zeichen. Bild: Alexandra Gächter

Auf Stoffen wurden Gebete oder Sätze als Bild oder Text aufgemalt. Alle Stoffe werden danach zu einem Corona-Gebetsteppich zusammengenäht und in einem Gottesdienst am 5. Juli in der Kirche Bruder Klaus in Sevelen vorgestellt. Die katholischen Kirchen Buchs und Grabs werden ihre bemalten und beschrifteten Stoffe als Gebetsfahnen aufhängen.

Auf den Pfingstgottesdienst freut sich auch Ottmar Hetzel besonders. Etwas Bedenken hat er wegen den besonderen Massnahmen und den damit verbundenen Anweisungen, die in der Kirche gegeben werden müssen. «Ich möchte beim ersten Gottesdienst nicht nur Anweisungen geben, sondern die Herzen der Kirchgänger ansprechen.»