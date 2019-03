Die Lawinengefahr ist und bleibt erheblich Die Niederschläge haben in höheren Lagen ab 1500 Metern seit Dienstag lokal bis 50 cm Neuschnee gebracht. Die Lawinengefahr wird auch in der Region Werdenberg-Obertoggenburg vom SLF (Institut für Schnee- und Lawinenforschung) als erheblich eingestuft.

Das Fahren abseits markierter Pisten bleibt auch am Wochenende heikel, warnt das itut für Schnee- und Laswinenforschung. (Bild Andree-Noelle Pot/Keystone)

(wo) Stürmischer Wind hat in den Bergen den Neuschnee, aber auch lockeren Altschnee verfrachtet. Besonders an windgeschützten Nordhängen und an schneearmen Stellen sei die Altschneedecke locker, so das SLF.

Mit der auf und über 1500 Meter ansteigenden Schneefallgrenze wird die Gefahr von Nass- und Gleitschneelawinen als erheblich eingeschätzt.

Schneesport abseits der Pisten ist heikel

Auch am Wochenende wird kaum noch Niederschlag fallen, die Gefahr von spontanen trockenen Lawinen nimmt ab.

Für Schneesport abseits der Pisten bleibt die Situation am Wochenende aber im Norden noch heikel, warnt das SLF. Insbesondere ist an stark besonnten Steilhängen mit Nass- und Gleitschneelawinen zu rechnen. Diese Gefahr wird jeweils im Tagesverlauf zunehmen.