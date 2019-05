Die Landwirte investieren weniger

Damann, Kölliker und Mächler eröffneten das neue Landwirtschaftliche Zentrum in Salez

Zweieinhalb Jahre nach der Grundsteinlegung eröffneten die Regierungsmitglieder Bruno Damann, Stefan Kölliker und Marc Mächler am Freitagabend mit zahlreichen Gästen das neue Landwirtschaftliche Zentrum in Salez. Auch die Bevölkerung kann an diesem Wochenende die Räumlichkeiten besichtigen an den Tagen der offenen Tür.