Die «Krone» in Sennwald hat wieder geöffnet Seit Ende April hat Sennwald wieder eine dritte Beiz im Dorf. Für Pächterin Ingrid Blöchliger erfüllt sich damit ihr langgehegter Traum. Ursula Wegstein

Die «Krone» Sennwald hat Wirtin Ingrid Blöchliger von Anfang an gefallen. (Bild: Ursula Wegstein)

Der Betrieb einer Gastwirtschaft ist kein einfaches Geschäft. Das zeigen die vielen Betriebsaufgaben landauf, landab: Es darf nicht mehr geraucht werden, wer mit dem Auto kommt, kann wegen der Promillegrenze nur wenig Alkohol trinken. In den Grossverteilern boomt das Fast-Food-Sortiment. Dazu Dönerbuden und Tankstellen – Essen und Trinken gibt es fast überall. Trotzdem gibt es noch die, die sich mit der Eröffnung einer eigenen Beiz einen grossen Traum erfüllen. So wie Ingrid Blöchliger, die seit 28. April neue Wirtin in der «Krone» Sennwald ist.

Alles begann mit einem Zufall: Eigentlich wollte die Thurgauerin im Appenzell eine Beiz eröffnen. Beim Besichtigungstermin entpuppte sich das Objekt jedoch eher als abbruchreif, denn als ansprechend, wie sie erzählt. Zufällig entdeckte sie dann die «Krone» Sennwald im Internet. «Das hat mir von Anfang an gefallen», erzählt sie, während sie für den Mittag eindeckt. Nach ihrer Lehre war die Köchin einundhalb Jahre in diesem Beruf tätig, bevor sie – mit Rücksicht auf die Familie – wegen der Arbeitszeiten in den Service wechselte. Inzwischen ist sie über 20 Jahre in Küche und Service tätig gewesen. «Ich hatte schon lange, den Traum, etwas Eigenes zu eröffnen», sagt sie. Doch das Richtige war bisher nicht dabei.

Ein Pizzaiolo und ein Buchser Koch

Das Motto der italienisch-schweizerischen Küche in der «Krone» lautet «Liebe geht durch den Magen». Neben einem Pizzaiolo besteht das Küchenteam aus einem Buchser Koch und einer Küchenhilfe. Einen Pizzaofen hat Blöchliger angeschafft. Auf dem «Krone»-Menu stehen neben Pizza und Pasta auch diverse Risottos, Saltimbocca und Fischgerichte mit Goldbrasse und Wolfsbarsch. Für Liebhaber der Schweizer Küche gibt es Cordon bleu und Fitnessteller.

«Sennwald hat zu wenig Restaurants»

Warum war die «Krone» seit Januar 2016 offiziell geschlossen? Nachdem sie die Restaurantführung aus gesundheitlichen Gründen im Jahr 2000 aufgeben musste, lief die Verpachtung der «Krone» bis 2010 erfolgreich, danach habe sie mit den Pächtern nur Pech gehabt, sagt Eigentümerin Margrith Reich. «Die Gastronomie ist ein hartes Gewerbe», sagt sie, die die «Krone» von 1970 bis zum Jahr 2000 selbst betrieben hat. Obschon sich die Zeiten seitdem rasant geändert haben, findet sie dennoch, dass Sennwald eine dritte Dorfbeiz vertragen kann. «Sennwald hat zu wenig Restaurants», sagt sie. «Und eine gesunde Konkurrenz ist immer gut.» Seit etwa eineinhalb Jahren benutzte ein Eventkoch die Küche und die Kühlräume. Es sei aber immer ihr Ziel gewesen, die Gastwirtschaft als Ganzes wieder zu verpachten, so Reich weiter. Mehrere Angebote von Interessierten habe sie abgelehnt. Nun habe sie die Pächterin und ihr Konzept überzeugt.