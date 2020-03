Die Kriminalstatistik 2019 zeigt regional erwartungsgemäss am meisten Fälle in den Zentrumsorten Buchs und Sargans

Die Entwicklung der Gesamtkriminalität ist kantonsweit uneinheitlich: In der Polizeiregion St. Gallen sank die Fallzahl deutlich, im Werdenberg-Sarganserland stieg sie um 1,4%, in den anderen drei Polizeiregionen deutlich – um 15,6 bis 18,8%. Die Zahl der schweren Raubüberfälle ist vor allem in der Stadt St. Gallen gestiegen (von 3 auf 14), die Zahl der unbewaffneten Raubüberfälle in den Regionen Bodensee-Rheintal, Linthgebiet-Toggenburg und Fürstenland Neckertal. Die Hälfte aller ermittelten Täter bei unbewaffneten Raubüberfällen ist unter 18-jährig, während bei den bewaffneten Raubüberfällen von 24 ermittelten Tätern 17 unter 18 Jahre alt waren. Von den Einbruchdiebstählen war vor allem die Region Bodensee-Rheintal betroffen (Zunahme von 285 auf 394 Delikte). In anderen Regionen nahm die Anzahl Einbruchdiebstähle sogar ab oder blieb ungefähr gleich. Bei den Einschleichdiebstählen erfolgte eine Zunahme in den Regionen Bodensee- Rheintal, Werdenberg-Sarganserland und Fürstenland-Neckertal. In der Stadt St. Gallen blieb die Zahl der Einschleich- und Einbruchdiebstähle nahezu konstant. (tb)