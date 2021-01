Grabs Jagd ohne Gewehr: Mit dem Grabser Naturfotografen Markus P. Stähli unterwegs in der Wildnis Markus P. Stähli ist Jäger, Naturfotograf und Journalist zugleich. Der Grabser ist rund um die Welt auf der Jagd nach dem perfekten Tierbild. Wie auch bei der Jagd mit dem Gewehr geht es ihm dabei keineswegs bloss um die Trophäe.

Markus P. Stähli begibt sich getarnt und ausgerüstet auf die Fotopirsch. Bild: Gianluca Volpe

Es ist ein eisig klarer Novembermorgen, an dem man am liebsten im Bett liegen bleiben würde. Die Strassen sind bis auf ein paar braune Blätter leergefegt, und langsam gehen die Lichter in den Fenstern der Häuser an. Während die meisten sich noch auf einen Tag bei der Arbeit oder in der Schule vorbereiten, schlängelt sich ein Auto einsam durch den noch immer rötlich gefärbten Wald den Berg hinauf. Im weissen Pick-up-Truck sitzt Markus P. Stähli, der die Wildnis und deren Bewohner, so oft er nur kann, sucht.

In der «Stube der Wildtiere»

Nach dem Motto «Der frühe Vogel fängt den Wurm» steht der begeisterte Tierfotograf und Jäger seit Jahren vor dem ersten Licht auf und begibt sich in die «Stube der Wildtiere», wie er die Natur gerne nennt. «In den Sommermonaten raubt das mir viel Schlaf», sagt der sportliche Mann mit Schnurrbart. Wenn die Nächte kurz und die Tage lang sind, komme es oft vor, dass er wochenlang nur vier bis fünf Stunden Schlaf pro Nacht bekomme.

Schneehühner im Schnee zu entdecken ist gar nicht so einfach. Bild: Markus P Staehli

Doch all diese Strapazen nimmt Stähli nicht nur wegen seiner grossen Leidenschaft zur Natur und Tierwelt in Kauf. Seit bereits mehr als 25 Jahren verdient er Geld mit der Tierfotografie. Aber erst seit acht Jahren bestreitet er dadurch und mit dem damit verbundenen Job als Chefredaktor des Magazins «Jagd&Natur» seinen Lebensunterhalt.

Der frisch gefallene Schnee knirscht unter den schweren Wanderschuhen, während Stähli den Wegen entlang bergauf wandert. So oft es nur gehe, nutze er die Strasse oder markierte Wanderwege. So stört er weder Jäger noch Wildtiere, die Bewegung auf den Wegen gewohnt sind. Und seine Taktik scheint sich bereits auszuzahlen. Er erblickt vier Birkhühner auf demselben Baum – ein ziemlich seltener Anblick. Jedoch weiss er, dass die Vögel bei Näherungsversuchen schnell die Flucht ergreifen. Deshalb belässt er es vorerst dabei, die pechschwarzen Wildvögel lächelnd zu beobachten, und lässt seine Kamera unangetastet.

Früher war er Vegetarier, heute isst er fast nur Selbstgeschossenes

Der Bezug zu den Tieren und der Natur ändere sich mit dem Naturfotografieren sehr, denn: «Wenn man sich intensiv mit der Natur befasst, kommen Respekt und Demut auf.» Deshalb ist es auch ein grosses Anliegen von Markus Stähli, den Menschen die verschiedensten Wildtiere mit ihrer Schönheit, aber auch mit ihren Problemen näherzubringen. Denn der Mensch schütze verständlicherweise nur, was er auch kenne, sagt der Fotograf. Ein weiterer seiner Grundsätze bei der Fotografie sei dabei, die Natur so unverfälscht wie möglich zu präsentieren.

Mit seinen Fotos zeigt er ebenfalls Realitätsnähe. Und auch, dass es bei den scheinbar so süssen Tieren tagtäglich ums nackte Überleben geht. Fressen und gefressen werden ist ein brutaler, aber natürlicher Bestandteil der Natur und deshalb auch seiner Fotografie. Zu diesem Kreislauf gehöre auch er selbst als Jäger. Er zieht es vor, Fleisch von einem Tier zu essen, das bis zur letzten Minute in freier Wildbahn gelebt hat, als von einem, das in der Massentierhaltung aufgewachsen ist. In jungen Jahren habe er sich zu einem grossen Teil vegetarisch ernährt und heute isst er fast ausschliesslich Fleisch von Tieren, welche er selbst geschossen hat.

Markus P. Stähli hält Ausschau nach einem Fotomotiv. Bild: Gianluca Volpe

Jahrelang Erfahrungen in der Natur gesammelt

«Amsel» oder «Misteldrossel» verlautet es zwischendurch durch die morgendlichen Stille. Markus Stähli vermag Vogelgesang in der Ferne innert Sekunden einer Art zuzuordnen. Das kommt wohl von der jahrelangen Erfahrung in der Natur. Stähli, der in Grabs wohnt und in Wangs aufgewachsen ist, sagt:

«Schon als kleiner Junge waren der Wald und die Berge mein Spielplatz.»

Während dieser Zeit, die er in der Natur im Gebiet der Grauen Hörner verbrachte, kam es zu vielen Begegnungen mit Wildtieren. Und da er zu Hause nicht nur davon erzählen mochte, entschloss er sich, die Kamera seines Vaters mitzunehmen und die Tierbegegnungen so festzuhalten. Dass diese Leidenschaft zur Natur und Fotografie einmal zu seinem Job werden würde, konnte der zwölfjährige Junge wohl kaum ahnen.

Markus P. Stähli beobachtet das Verhalten der Tiere

«Schon oft bin ich losgezogen und habe kein einziges Wildtier zu Gesicht bekommen. Das gehört dazu», sagt Stähli. Nicht selten sei er auch mehrere Tage am Stück nur mit dem Feldstecher ausgerüstet anzutreffen. In diesen Fällen geht es ihm ums Beobachten und Planen einer Strategie, um ein spezielles Tier vor die Linse zu bekommen. Dabei beachtet er etwa Dinge wie die Laufbahn der Sonne, Windrichtung, Lichtverhältnisse und das Verhalten der Tiere. Erst wenn er all diese Informationen beisammenhat, begibt er sich mit der Kamera in Position und wartet auf den perfekten Augenblick. Und auch dann ist ihm der Erfolg nicht garantiert.

Denn nur ein Moment der Unachtsamkeit, und das beobachtete Tier ist wieder verschwunden, ohne dass er den Auslöser seiner Kamera betätigen konnte. Doch das sieht der erfahrene Fotograf gelassen.

«Manchmal plant man alles durch und es klappt nicht und ein anderes Mal präsentiert sich ein Wildtier per Zufall genau richtig.»

Und wenn ihm auch kein Bild gelingt, so bleibe ihm doch immer der Moment.

Markus Stähli hält auf dem höchsten Punkt einer Hügelkuppe an. Ohne etwas zu sagen, legt er seinen 15 Kilogramm schweren Rucksack ab und zückt seinen Feldstecher. Wie die Nadel im Heuhaufen sucht er die frisch verschneite Landschaft nach versteckten Schneehasen oder Schneehühnern ab. Dabei hilft ihm immer sein Fachwissen: «Schneehühner verhalten sich nicht allzu scheu, da sie sich auf ihre Tarnung verlassen. Ebenfalls befinden sie sich zu dieser Jahreszeit meist im Schatten, da sie mit ihrem überaus dichten Gefieder an der Sonne schnell heiss bekommen und nicht schwitzen können.» Mit diesem Wissen und den erfahrenen Augen eines langjährigen Jägers hat er rasch ein verstecktes Schneehuhn erspäht.

Schneehühner sind gut getarnt. Es braucht Geduld, bis man sie vor der Linse hat. Bild: Markus P Staehli

«Niemand hat Ernest Hemingway gefragt, mit welcher Schreibmaschine er seine grossen Werke geschrieben hat», antwortet Stähli auf die Frage nach seiner Ausrüstung. Genau so sieht er es auch mit der Fotografie. Was am Ende zähle, sei das Resultat.

«Da nützt auch eine Ausrüstung von 50000 Franken nichts, wenn man nichts über das Tier weiss und es nicht versteht.»

Überraschende Begegnung mit dem Luchs

Fast geräuschlos bahnt er sich seinen Weg über die verschneiten Hindernisse. Trotz des stolzen Gewichts seiner Ausrüstung – das grosse Teleobjektiv alleine ist fünf Kilogramm schwer – bewegt er sich flink und mühelos über das ansteigende Terrain. Raubtierartig lässt er sein Ziel keinen Augenblick aus den Augen, bis er nahe genug dran ist, um das Schneehuhn mit seinem Teleobjektiv anzuvisieren. Und dann: Stille. Bloss noch der Wind, der über die verschneiten Hügel zieht und das gelegentliche Knarren der Schneehühner ist zu hören. Nicht einmal das typische Knipsgeräusch gibt Stählis Kamera von sich.

Nun ist Geduld gefragt: Statt sich selbst dem Schneehuhn zu nähern und es möglicherweise zu erschrecken, wird gewartet. Stähli harrt kauernd an einem Stein aus und wartet, bis sich das Ziel bewegt. Und siehe da, das Schneehuhn nähert sich und frisst gelassen, ohne sich durch die Präsenz des Eindringlings zu stören. Von Nahem sieht man auch die rote Verfärbung über dem Auge, die zeigt, dass es sich um ein Männchen handelt. Ungestört sucht das Exemplar im frischen Schnee nach Nahrung, zwei weitere Schneehühner stossen sogar noch dazu. Nach einer Stunde und zahlreichen Fotografien ist die Pirsch vorbei. Die kleinen weissen Federknäuel haben sich verzogen. Stähli macht sich mit einem zufriedenen Lächeln an den Abstieg und begibt sich in die Morgensonne, um sich aufzuwärmen.

«In meinem Beruf kommt es ab und an zu unvergesslichen Begegnungen», sagt Stähli. So habe er erst vor kurzem per Zufall einen Luchs getroffen. Schon etliche Male habe er so ein menschenscheues Tier gesehen, doch am besagten Tag sei es so nah wie noch nie an ihn herangekommen. Es sind Momente wie diese, die Markus P. Stähli bis heute noch wie am ersten Tag beeindrucken, ihm Freude bereiten und deren Anmut und Schönheit ihn kurz innehalten lassen.