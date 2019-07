Die Industrie in der Region ist dankbar für die Lehrabsolventen in den Bereichen Maschinentechnik Am Montag wurden im Berufs- und Weiterbildungszentrum Buchs den neuen Fachpersonen in den Bereichen Maschinentechnik feierlich die Diplome ausgehändigt. Trotz der hitzigen Temperaturen war die Turnhalle des BZB bis auf den letzten Platz besetzt. Christian Imhof

Drei glückliche Preisträger wurden geehrt: Hilti Preis Rang 1: Gianluca Pargätzi, Horn, Hilti Preis Rang 2: Djorde Krupljanin, Altstätten, Mischa Büchel, Altstätten. (Bild: Christian Imhof)

«Wir sind froh, dass Sie in Kürze Ihr Leben selbst in die Hand nehmen können», sagte Prorektor Peter Keller zur Begrüssung und blickte dabei auf einen Saal voller glücklicher Menschen. Da die Hitzewelle auch vor Buchs nicht Halt machte, hielt er sich kurz bei seiner Rede und traf doch mit den motivierenden Worten, die er an die Jugendlichen richtete, deren Nerv.

Wenn Roboter keine Science-Fiction sind

«Die Industrie in der Region ist dankbar für Menschen, die Dreh- , Fräs- oder Schleifmaschinen fachgerecht programmieren und handhaben können. Dankbar für Menschen für die CNC, CAD und SPS nicht nur eine seltsame Abkürzung ist», erläuterte Koller weiter und schloss mit dem Gedanken, dass für Maschinentechniker Roboter zum Alltag gehören und sie diese nicht nur aus Science-Fiction-Filmen kennen. Die unterhaltsame Festrede vom St. Galler Regierungsrat Stefan Kölliker knüpfte an diese dankbaren Worte an. Es sei eine der schönsten Aufgaben des Bildungschefs an solchen Diplomfeiern in erleichterte und zufriedene Gesichter zu blicken, die vier Jahre durchgehalten haben und es jetzt endlich geschafft hätten. Ausbildung und Weiterbildung lohne sich immer, was das Publikum ja an seinem Beispiel sehen könne.

Mitgestalten und sich auch austoben

Auf dem Weg durch die Ausbildung seien die Jugendlichen erwachsen geworden, führte Kölliker weiter aus. Sie hätten in den Lehrjahren einen ganzen Rucksack voller wertvoller Erfahrung in der Berufswelt, wie auch fürs Leben gesammelt. Wie es den Diplomanden vielleicht aufgefallen sei, bieten Schwierigkeiten auch immer grosse Chancen für einzigartige Erfolgsmomente. Da sie jetzt auf dem neusten Stand der Technik in ihren Berufen sind, können jetzt laut dem Bildungsverantwortlichen auch andere Mitarbeiter von den Fachkräften profitieren. Wichtig sei es vor allem, am Ball zu bleiben, sich aktiv und kreativ einzubringen und die eigenen Lebens- und Berufserfahrungen weiterzugeben. Einer, der dies voller Freude seit Jahren tut, ist Fachschaftsleiter Viktor Kolb, der mit viel Wortwitz und stolzgeschwellter Brust «seine» Lehrlinge ins echte Leben überführte. Wenn seine Begeisterung jetzt raus in die Betriebe geht und auf die nächste Generation überschwappt, hat die Region kein Problem mit dem sogenannten Fachkräftemangel.



Absolventen und Lehrbetriebe aus der W&O-Region:

Maschinenbau und Berufsmaturität 1: Jan-Arne Birkhölzer, Wildhaus (Sulzer Mixpac AG, Haag); Luca Bleisch, Mels (Alvier AG PM-Technology, Buchs); Afrodit Bojaxhi, Buchs (Ortlinghaus GmbH Gams, Gams); Mischa Büchel, Altstätten SG (Berger + Partner AG, Buchs); Daniel Dias dos Santos, Bad Ragaz (Pago AG, Grabs); Anian Gabathuler, Weite

(Elektrizitäts- und Wasserwerk, Buchs); Lukas Gächter, Montlingen (Interstaatliche Hochschule, Buchs); Ramon Gantenbein, Wildhaus (VAT Vakuumventile AG, Haag); Silvan Gasser, Sennwald (VAT Vakuumventile AG, Haag); Marco Hanselmann, Weite (thyssenkrupp Presta AG, Eschen); Feres Harrabi, Buchs (IMT Information, Buchs); Fabian Heeb, Sennwald (VAT Vakuumventile AG, Haag); Marcel Iseli, Werdenberg (thyssenkrupp Presta AG, Eschen); Julia Jäggi, Grabs (VAT Vakuumventile AG, Haag); Murat Kayhan, Gams (VAT Vakuumventile AG, Haag); Jonas Kipfer, Sevelen (INFICON AG, Balzers); Benjamin Koch, Salez (thyssenkrupp Presta AG, Eschen); Dragan Kovacevic, Haag (thyssenkrupp Presta TecCenter AG, Eschen); Milutin Markovic, Weite (HILTI Aktiengesellschaft, Schaan); Jannik Marquart, Salez (HILTI Aktiengesellschaft, Schaan); Tobias Merki, Sevelen (HILTI Aktiengesellschaft, Schaan); Simon Motor, Buchs SG (OC Oerlikon Balzers AG, Balzers); Fabio Neuhaus, Weite (Otto Bärtsch, Trübbach); Marina Ortlieb, Gams (thyssenkrupp Presta AG, Eschen); Albrim Ponik, Buchs (Binder Technologie AG, Gams); Manuel Rohner, Montlingen (Dividella AG, Grabs); Sacha Rothenberger, Buchs (Bühler AG, Uzwil); Sascha Scherrer, Grabs (OC Oerlikon Balzers AG, Balzers); Manuel Scherrer, Gams (Binder Technologie AG, Gams); Michaela Steiner, Grabs (Dütschler AG, Salez); Betül Tanriverdi, Haag (VAT Vakuumventile AG, Haag); Finn Walt, Wildhaus (Fritz Schiess AG, Lichtensteig); Philipp Zingg, Gams (VAT Vakuumventile AG, Haag); Domenic Zogg, Weite (Vogt Architekten AG, Balzers).