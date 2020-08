Die in Grabs trainierende Dressurreiterin Léonie Guerra verzichtet auf Europameisterschaft

Im letzten Turnier vor der Europameisterschaft präsentierten sich Léonie Guerra und ihr Fuchswallach Luciano in Topform. Doch nun fällt die EM-Reise ins Wasser.

Unsichere Zeiten: Léonie Guerra verzichtet auf die EM. Bild: PD

(pd) Léonie Guerra hat sich vor der Europameisterschaft in Pilisjaszfalu, nahe der ungarischen Hauptstadt Budapest, in Topform präsentiert. An einem Turnier Donaueschingen (Deutschland) vermochte sie in einem starken Teilnehmerfeld gute Resultate zu erzielen.

Sie erreichte an den S-Prüfungen St. Georg und S32 die Ränge vier und fünf und eine ausgezeichnete Punktzahl von 71,67 Prozent. Der zehnjährige Fuchswallach Luciano, der von Guerra und Coach Otto Hofer erst seit neun Monaten trainiert wird, hat sich von seiner besten Seite präsentiert.

Doch nach der geglückten Generalprobe auf die EM stand noch nicht fest, ob dieses Paar wirklich teilnehmen wird. Zu viele Fragen rund um die Coronapandemie standen im Raum.

Letzte Woche dann der endgültige Entscheid: Sportliche Gründe sowie die Coronasituation sorgten dafür, dass Léonie Guerra auf die EM verzichtet.