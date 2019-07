Die Feuerwehren Buchs, Wartau und Sevelen haben zusammen in der Hitze Einsätze gemeistert An der Hauptübung der Feuerwehr beteiligten sich die Feuerwehren Wartau und Sevelen. Eine Reihe von Gästen verfolgte das Geschehen aufgrund von drei «Ereignissen». Hansruedi Rohrer

Wie gewohnt hielten die Feuerwehren ihre Übungen trotz Hitze in voller Montur ab. (Bild: Hansruedi Rohrer)

Es war ein grosser Wagen- und Gerätepark, der sich am Freitagabend beim Feuerwehrdepot Buchs präsentierte. Denn an der Hauptübung der Buchser Feuerwehr, auch Zigeunerübung genannt, nahmen auch die Feuerwehren Wartau und Sevelen teil.

Zigeunerübung deshalb, weil am Schluss alle in den Genuss von Zigeunerplätzli vom Feuer kamen. Gemeinde- und Stadträte sowie ehemalige Kommandanten aus den drei Ortschaften waren als Gäste eingeladen. Der Buchser Feuerwehrkommandant Marcel Senn erklärte dabei die Einsätze an den drei Übungsörtlichkeiten in Buchs. Eine davon befand sich bei einem Abbruchobjekt an der Grofstrasse. Dort galt es, Personen aus dem Haus zu retten, in dessen Keller ein «Brand» ausgebrochen war. Alle dazu notwendigen Fahrzeuge und Gerätschaften trafen in kurzer Zeit am Ort des «Ereignisses» ein. Atemschutztrupps retteten die «Bewohner» des Hauses rechtzeitig.

Eine Stunde zwischen Unfall und Spitaleintritt

An einem weiteren Posten war eine Strassenrettung inszeniert. Dazu sind zwei Autos an der Lagerstrasse kollidiert, so die Annahme. Hier mussten Personen sorgfältig und Schritt für Schritt aus den demolierten Fahrzeugen geholt werden. Dazu musste zum Beispiel das Dach eines Autos weggeschnitten werden.

Kommandant Marcel Senn erklärte: «Wir arbeiten nach der Ein-Stunden-Regel; von der Alarmierung bis zum Eintreffen der Feuerwehr dauert es 20 Minuten; die Arbeit der Einsatzkräfte am Ort dauert nochmals 20 Minuten, und innerhalb weiterer 20 Minuten ist die verunglückte Person im Spital.»

Bei der Chemiewehr hat eine Spezialistin in Schutzbekleidung das Duschzelt verlassen. (Bild: Hansruedi Rohrer)

In der Nähe der DHL an der Heldaustrasse wurde als weiterer Punkt das Vorgehen der Chemiewehr gezeigt. Ein Rekognoszierungstrupp (Rekotrupp) in Schutzkleidung nahm dabei die ersten Messungen vor und hielt auch Ausschau nach allfälligen Personen im Gefahrenbereich. Die Chemiewehr arbeitet in solchen Fällen mit dem Merck-Chemiefachberater zusammen, der jeweils die entsprechende Schutzstufe definiert.

Diese Hauptübung zeigte gleichsam das sehr gut funktionierende Zusammenarbeiten der drei Feuerwehren. Die Aufgaben wurden von jedermann ruhig und gezielt angegangen und auch erfolgreich gelöst. Die Gäste stellten ausserdem eine gute Motivation der Feuerwehr-Angehörigen fest. Zur herrschenden grossen Sommerhitze konnten die «brenzligen» Situationen an den drei Übungspunkten gemeistert werden.