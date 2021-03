Musik Reportage über die Band The Beauty of Gemina: Die Facetten eines Tourlebens während der Covid-19-Pandemie Der in Trübbach aufgewachsene Michael Sele gewährt tiefe Einblicke in sein Leben als Musiker.

Michael Sele wurde von Kamerleuten begleitet. Bild: Benjamin Manser

Region Seit Freitag, 19.März, ist es so weit: «A beautiful Day with Gemina» ist online verfügbar. Im letzten Herbst wurde die Band The Beauty of Gemina um den in Trübbach aufgewachsenen und in Sargans wohnhaften Michael Sele auf einer Tour mit vier Konzerten in der Schweiz während zwei Tage von Marco Kohler und seinem Team im Auftrag des Radio/TV RSI Schweiz begleitet.

Entstanden ist eine stimmungsvolle Dokumentation, untertitelt in Italienisch und Englisch. Der Film gibt einen Einblicken hinter die Kulissen des Bandlebens. Angereichert wird die rund 40-minütige Reportage durch viele Liveausschnitte des ausverkauften Konzertes im Bogen F in Zürich.

Aussergewöhnliche Schaffer in ungewöhnlichen Zeiten

Michael Sele erzählt in diesem Beitrag ausgiebig über einzelne Songs des aktuellen Albums «Skeleton Dreams».

Zu Wort kommen auch seine Schaffensweise, das Leben auf Tour in diesen ungewöhnlichen Zeiten und die Erfahrungen in den letzten Jahren, die für die Band sehr bewegend und erfolgreich waren.

Im Film, der letztes Jahr aufgenommen wurde, werden die ersten Konzerte nach monatelangem Lockdown und Konzertverbot gezeigt. The Beauty Of Gemina ist die Speerspitze der etwas dunkleren Schweizer Musiklandschaft. Die Songs der Formation decken vom akustischen Gewand bis hin zu grossem Rock-Gestus viele Facetten der Musik ab.

Michael Sele, der charismatische Singer-Songwriter, erzählt seine Geschichte rund um das aktuelle Album und gibt Einblicke in sein Leben als Musiker in der Covid-19-Pandemie.