Die Eröffnung auf Schloss Werdenberg war ein musikalisch-handwerklich-kulinarischer «Dreigänger» Zum Auftakt in die verkürzte Programmsaison auf dem Schloss waren am Donnerstag Vertreter der Gemeinden, des Vorstands Verein Schloss Werdenberg, des Vorstands Freunde Schloss Werdenberg, Stiftungsräte unterstützender Stiftungen, Mitarbeitende und bereits Angemeldete der abgesagten Eröffnungsveranstaltung im April eingeladen. Die Saison steht unter dem Motto «Gross und Klein».

Schreiner Hansjakob Tinner erklärte die Konstruktion und Herstellung der Rittertafel. Hanspeter Thurnherr

Dieses Motto wird auch für die nächstjährige Saison bleiben, so dass aus der verkürzten Saison also eine Überlange wird. Aufgeteilt in drei Gruppen war es den Gästen möglich, an diesem Abend die geforderten Abstandsregeln einzuhalten und die drei Angebote im Turnus zu geniessen.

Vorgeschmack auf die Schlossmediale

In der Landvögte-Halle sagte Mirella Weingarten, die Künstlerische Leiterin der Schlossmediale: «Wir haben den Auftakt nicht so spät geplant, aber wir sind glücklich, doch wieder ein bisschen Kultur erleben zu können.» Die Schlossmediale werde im nächsten Jahr mit dem gleichen Programm und den gleichen Künstlern aufwarten können, die für dieses Jahr geplant waren.

Einen Vorgeschmack darauf gaben die Grabserin Julia Steinhauser an der grossen Doppelpedalharfe und deren Schülerin Sara Oswald an der kleinen irischen Harfe. Eindrücklich demonstrierte Steinhauser, welche harmonischen, weichen und feinen Klänge eine Könnerin aus dem Instrument mit den vielen Seiten zu entlocken vermag.

Julia Steinhauser und Schülerin Sara Oswald gaben auf ihren Harfen eine musikalische Kostprobe. Hanspeter Thurnherr

Sara Oswald liess erkennen, dass sie das musikalische Talent für dieses Instrument mitbringt. Wie Mirella Weingarten sagte, werde in diesem Jahr die Sommerakademie Anfang August stattfinden können. Bis Ende Jahr stehen dann zahlreiche weitere Anlässe auf dem Programm.

Aus Tonbechern getrunken

Das zweite Angebot an diesem Abend war kulinarischer Natur. Im Bistro offerierte das Gastroteam einen feinen Imbiss. Hier sei das Menu verraten: Auf ein feuriges Kokos-Curry-Süppchen folgte ein Risotto mit Gemüse. Abgerundet wurde der Dreigänger mit einem Erdbeer-Tiramisu.

Wie es sich für ein altehrwürdiges Schloss geziemt, wurden die Köstlichkeiten in Tonbechern und -schalen serviert. Katrin Glaus, Präsidentin des Vereins Schloss Werdenberg, nutzte die Gelegenheit, um den Dank für die vielfältige Unterstützung auszusprechen, und ergänzte: «Das Schloss lebt. Wir haben trotz Corona konstant viele Gäste hier oben.»

Eine Art Geschenk der Freunde Schloss Werdenberg

Im Rittersaal freute sich Thomas Gnägi, Leiter Schloss und Museen Werdenberg, den Gästen die grösste Tafel im Schloss zeigen zu können:

«Es ist eine Art Geschenk der Freunde Schloss Werdenberg. Jedes Jahr erfüllen sie uns einen Wunsch, dieses Jahr ist es die Rittertafel.»

Diese soll auch genutzt werden für entsprechende Anlässe. Sie soll von zwei Personen weggetragen werden können, lautete der Auftrag an den Erschaffer.

Ohne Leim und ohne Metall

Geschreinert hat sie der Seveler Hansjakob Tinner aus dem Holz einer Weymouthföhre. Er setzte sich zum Ziel, dass die Tafel sogar von einer Person allein zerlegt und weggeschafft werden kann. Seine Lösung ist eine Konstruktion aus fünf Bahnen zu 27 Zentimetern in der Breite und jeweils eineinhalb Bahnen in der Länge, was eine Gesamtlänge von sieben Metern ergibt.

Die ganze Konstruktion kommt ohne Leim und ohne Metall aus. Wie Tinner den Gästen demonstrierte, lässt sie sich, einzig mit einem Hammer als Werkzeug, problemlos auseinandernehmen, versorgen und auch wieder zusammenbauen. Tinner erklärt:

«Schrauben braucht es nur für die Füsse.»

Doch auch die Schrauben sind aus Holz. Diese hat er mit speziellen Werkzeugen selber hergestellt. «Schreinern hat mit Demut zu tun, denn das Holz lebt», sagte Hansjakob Tinner und verwies damit auf die Herausforderungen, welche dieser Werkstoff stellt.