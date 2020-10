Die Corona-Schutzmassnahmen in Coiffeurgeschäften und Kosmetikstudios der Region werden besser befolgt als noch zu Beginn: «Lieber Maske anziehen als krank werden» Das Accessoire über Mund und Nase ist gewöhnungsbedürftig. Doch Mitarbeiter- und Kundenschutz geht vor.

Perfekter Schutz vor Corona und respektvoller Umgang miteinander: Die Coiffeuse und ihr Kunde tragen Masken. Bild: Donato Caspari

Die erste Lockerung des Bundes nach dem Corona-Lockdown per 27. April war für die Coiffeurgeschäfte und Kosmetikstudios der Region ein freudiges Ereignis und das Ende des Arbeitsverbots. Bedingung für die Rückkehr zum Arbeitsplatz: Die Schutzmassnahmen einhalten. Fortan durfte nur mit Maske gearbeitet werden, und auch die Kunden müssen eine Maske tragen.

Ein verhältnismässig kleiner Preis, der Verzicht auf etwas Bequemlichkeit, musste also entrichtet werden, um das Geschäft am Leben zu erhalten. Doch längst nicht in allen Lokalitäten der Region kam die Botschaft des gegenseitigen Schützens und respektvollen Miteinanders offenbar an.

Gleich 13 Verstösse im Werdenberg

Das Amt für Wirtschaft und Arbeit des Kantons St.Gallen führte zahlreiche Kontrollen durch. Im Werdenberg haben 13 von 29 Coiffeurgeschäften wegen des Nicht-Einhaltens von geltenden Schutzmassnahmen einen Verweis erhalten. Ein Salon im Kanton

St.Gallen wurde von Seiten der Behörden sogar geschlossen.

«Wir lieben die Maske nicht. Aber wir fühlen uns mit ihr sicher am Arbeitsplatz», lautet die Meinung von Christine Rhyner, Inhaberin Coiffure Domino in Buchs, zum Tragen der Maske während des Haareschneidens. «Lieber Maske anziehen als krank werden.» Sie hält fest, dass man sich im Geschäft bereits ans Tragen gewöhnt hat. Keine Probleme hat Silvia Fischer, Inhaberin von Aldona Kosmetik in Buchs.

«Ich habe zehn Jahre lang in einer Zahnarztpraxis gearbeitet. Die Maske ist für mich normal und schränkt mich nicht ein.»

Frische Luft dringt auch durch die Maske

Doch die Normalität, mit der Maske einer Verbreitung des Coronavirus wirksam entgegenzutreten, ist fragil. «Es ist die Pflicht, als Arbeitgeberin die Mitarbeiter zu schützen», hält Andrea Klaus (Präsidentin a.i. Coiffure Suisse Sektion Kanton St.Gallen) fest. Eine Pflicht, die gleichzeitig Gesetz ist. «Am Anfang gab es viele Verstösse», erläutert Klaus. «Durch regelmässige Kontrollen wurden es immer weniger.» Dies deckt sich mit eigenen Beobachtungen, wenn sie durch St.Gallen geht oder übers Land fährt.

Zu Beginn der Maskenpflicht, äussern sich Christine Rhyner und Silvia Fischer unisono, hatten ihre Kunden Mühe damit, eine Maske zu tragen. «Doch auch sie haben sich daran gewöhnt. Viele kommen nun mit den eigenen Masken zu uns», sagt Rhyner. In Fischers Kosmetikstudio legt die Kundschaft die Maske mittlerweile ohne Widerworte an. Skeptisch ist vor allem eine Bevölkerungsschicht, wie sie schildert:

«Es sind eher die älteren Leute, die Sorgen haben, eine Maske zu tragen.»

Die Mär von der schlechten Luft, die man mit der Maske immer wieder einatmet, hat sie in den letzten Monaten einige Mal widerlegt. Sie nennt als Beispiel gerne Ärzte, die stundenlang Masken tragen müssen – und keine gesundheitlichen Folgen davon tragen.

Unbequem ist diese Schutzvorrichtung dennoch. Die Mitarbeiter im Coiffure Domino tragen ihre Masken ebenfalls über einen längeren Zeitraum. Nach arbeitsintensiven Morgenstunden gibt es über Mittag die verdiente Maskenpause an der frischen Luft. «Was auch hilft, ist viel trinken, das ist gut für den Hals», rät Rhyner.