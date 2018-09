Grabser Unihockeyspieler wollen in der NLB die Chance nutzen Remo Tischhauser und Michael Vetsch nehmen die Herausforderung an, den Schritt von den Rangers zum NLB-Team des UHC Sarganserland zu schaffen. Der Trainer ist von den Qualitäten beider Grabser überzeugt. Robert Kucera

Werdenberger Know-how beim UHC Sarganserland: Remo Tischhauser, Marco Kipfer und Michael Vetsch (von links). (Bild: Robert Kucera)

Einfach so, aus einer Laune heraus, oder den Kader abermals zu vergrössern, hat Trainer Marco Kipfer die Rangers-Spieler Remo Tischhauser und Michael Vetsch nicht zum UHC Sarganserland geholt. Der Seveler traut beiden den Sprung ins NLB-Team zu und dass das Grabser Duo künftig eine Rolle spielen kann.

Torhüter Vetsch kennt er bereits bestens. Denn dieser hat schon letzte Saison einmal in der Woche mit dem NLB-Team zusammen trainiert. «Er hat eine sehr gute Entwicklung durchgemacht. Dies gab uns das Vertrauen zu sagen: Wir können mit ihm das Zweierpaket mit Routinier Sepp Mattle bilden und haben ein gutes NLB-Goalie-Duo.» Stürmer Tischhauser hat er schon seit längerer Zeit auf dem Radar. «Er hat ein Attribut, das man bei Schweizer Spielern nicht so leicht findet. Tischhauser ist ein ausgeprägter Torschütze – ein Sniper, der weiss, wo das Tor steht. In der 2. Liga schoss er letzte Saison 21 Tore.» Die beiden werden ihre Chancen erhalten – nun liegt es an ihnen, diese zu nutzen.

Alles geben für einen Stammplatz

«Seit fünf Jahren ist es mein Ziel. Jetzt ist es aufgegangen», freut sich Michael Vetsch auf die Herausforderung NLB. Im Gegensatz zum Goalie, der wenigstens schon in den Trainings NLB-Luft schnuppern konnte, betritt Remo Tischhauser Neuland. «Während der letzten Saison wurde ich von Trainer Kipfer angefragt. Ich nehme die Herausforderung an und probiere es.» Unisono erklärt das Duo, dass ihr Entscheid, die Liga und den Verein zu wechseln, nicht gegen ihren Stammverein UHC Rangers Grabs-Werdenberg gerichtet ist, sondern der Challenge wegen geschah. Gelingt der Sprung in die NLB nicht, ist beiden somit klar, wo sie ihren Sport ausüben werden.

Den Schritt von der 2. Liga in die NLB erachtet Tischhauser als recht gross. «Vom Körperlichen her aber auch im Tempo merkt man es gut in den Trainings und in den Testspielen. Es ist ein grosser Unterschied.» Für Vetsch war es etwas einfacher: «Da ich seit zwei Jahren in den Trainings dabei bin, habe ich mich eher daran gewöhnt. Aber es ist ein höheres Balltempo und es gibt mehr Schüsse, die dann auch wirklich aufs Tor kommen», weiss der Goalie, dass viel Arbeit auf ihn zukommt.

So wie Tischhauser wartet er noch auf den ersten Ernstkampf in der NLB, einige Male sass Vetsch als Nummer zwei auf der Ersatzbank. Nun brennen beide auf Einsatzmöglichkeiten. «Ich fühle mich gut», sagt Vetsch und hält fest: «Wenn ich spiele, will ich eine möglichst gute Performance abgeben, sodass ich mich empfehlen und noch mehr spielen kann. Wenn ich die Chance erhalte, muss ich sie auch packen.» Mit jedem Einsatz, so sein Plan, will er dem Nummer-Eins-Status unter den Torhütern näherkommen. «Mein Ziel ist noch lange nicht erreicht», äussert sich Tischhauser. Er will in jedem Training, in jeder Partie gute Leistungen zeigen. «Ich will alles geben, sodass es für einen Stammplatz reicht.» Der Konkurrenzkampf um die Plätze in den ersten drei Linien ist aber hart.

Integration neuer Spieler ist eine Herkules-Aufgabe

«Ich erwarte von den beiden, dass sie weiterhin Fortschritte erzielen und sich ans Tempo in der NLB, das massiv höher ist als in der 2. Liga, gewöhnen. Sowohl für den Sniper als auch für den Torhüter geht hier alles schneller. Da müssen sie dran bleiben, hart an sich arbeiten», so Trainer Marco Kipfer. Den Schritt von der 2. Liga in die NLB erachtet der Seveler als nicht zu gross für das Grabser Duo. «Sonst hätten wir sie nicht geholt. Wir sind überzeugt, dass beide den Schritt schaffen.»

Mit Überzeugung in der Stimme gibt Kipfer die sportlichen Ziele des UHC Sarganserland bekannt: «Möglichst früh die Playoff-Qualifikation schaffen.» Auf die Szenarien der letzten Saisons, nach schwachem Start und einer Aufholjagd die Playoffs doch noch knapp zu erreichen, kann er aber verzichten. Dennoch liegt es im Bereich des Möglichen, dass just dieser Fall erneut eintrifft. Zum einen ist das Startprogramm des UHCS happig, zum anderen gilt es, der vielen Wechsel in der Mannschaft (acht Abgänge, zehn Zuzüge) Herr zu werden. «Es ist eine Herkules-Aufgabe, die wir zu lösen haben», sagt Kipfer. Die Integration der vielen Spieler stellt neben der Playoff-Quali das zweite grosse Ziel dar.

Schmerzlich vermissen wird das Team den Tschechen Vojtech Regi. «Die letzten drei Jahre haben wir grosses Glück gehabt, mit Regi einen fantastischen Skorer zu haben, der oft Spiele im Alleingang entschieden hat», schwelgt der Trainer in der Vergangenheit, freut sich aber auf die Zukunft: «Wir haben nun mehr Skorer, die potenziellen Torschützen sind aufs ganze Team verteilt.» Somit ist der UHCS für die Gegner eine Spur unberechenbarer geworden und die Bürde des Toreschiessens auf mehr Schultern verteilt.