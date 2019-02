Die Bezeichnung katholisch bleibt im Namen der Frauengemeinschaft Die HV der Katholischen Frauengemeinschaft Buchs/Grabs lehnt zwei Anträge auf Namensänderung ab.

Die Jubiläumsversammlung zum 80-jährigen Bestehen der KFG dauerte länger als üblich. Doch der Grund lag nicht im Jubiläum, sondern in der ausgiebigen Diskussion zu den beiden Anträgen auf einen neuen Namen.

Der Vorstand hatte bereits im vergangenen Jahr einen Namenswechsel in die Diskussion gebracht und dabei vorgeschlagen, das Wort katholisch wegzulassen. Präsidentin Nicole Steriti begründete dies am Freitag damit, dass die Angebote der Katholischen Frauengemeinschaft für alle Frauen offen seien. Doch oft reagierten Frauen mit der Bemerkung: «Ich bin aber nicht katholisch.» Ohne das Wort katholisch würde der Name Frauengemeinschaft für sich sprechen. Am Angebot und an der finanziellen Unterstützung der Katholischen Kirchgemeinde würde sich nichts ändern. «Machen wir diesen Schritt, den die meisten Ortsvereine in unserem Kanton schon gemacht haben», ergänzte Steriti.

Ursi Dommer fand diese Änderung schade, weil augenfällig werde, dass etwas wegfalle. Deshalb wollte sie die Chance zu einem grundsätzlich anderen Namen nutzen. Sie beantragte «Frauen plus», einen Namen, den andere katholischen Frauenvereine auch erfolgreich tragen würden. Der Name sei auch kein Hinderungsgrund für den Frauenbund.

«Zur katholischen Identität stehen wirkt glaubwürdig»

In der angeregten Diskussion unterstützten einzelne Frauen diesen Vorschlag. Zahlreiche Frauen setzten sich dagegen für die Beibehaltung des «K» aus. «Katholisch sind unsere Wurzeln und unterscheiden uns von anderen guten Angeboten.» «Die KFG hat einen guten Ruf, die Kirche kann sich mit diesem Verein profilieren.» «Katholisch heisst allumfassend, dazu können wir stehen. Dies schliesst andere nicht aus.» «Zur katholischen Identität stehen wirkt glaubwürdig». So lauteten einige Voten. In der Eventual-Abstimmung zwischen den beiden Namensanträgen setzte sich «Frauengemeinschaft» gegenüber «Frauen plus» durch. Doch schliesslich entschied die Versammlung mit 69 Nein zu 17 Ja, den gekürzten Namen abzulehnen.

Vereinsausflug nach Bern gehörte zu Höhepunkten

Die Präsidentin erwähnte in ihrem Jahresbericht als Höhepunkte im umfangreichen Angebot den Vereinsausflug nach Bern, die Maiwallfahrt, den Elisabethen-Zmorga und die Einstimmung in den Advent. Die Jahresrechnung 2018 schloss mit einem kleinen Gewinn und liess das Vereinskapital auf gut 36000 Franken steigen. Das Budget 2019 rechnet mit einem Defizit von rund 2000 Franken.

Breit aufgestelltes Jahresprogramm

Wiederum breit aufgestellt ist das Jahresprogramm mit Schneeschuhlaufen, Weidenflechtkurs, Blumen-Kräuter-Apéro, Vereinsausflug zu Rhein Schauen und einem Knödelabend. Der Mitenandtreff bietet Kasperlitheater und Besuche bei der Feuerwehr und im Greifvogelpark. Anita Popp überbrachte abschliessend namens des Kantonalvorstandes Grüsse und Glückwünsche zum Jubiläum. (ht)