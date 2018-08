Die Älpler auf Palfris ernteten viel Lob für ihre gute Arbeit Ein herrlicher Tag, ein atemberaubendes Panorama und interessante Vorträge – der Alpwirtschaftskurs der Alpsektionen Werdenberg, Sarganserland, Linthgebiet und Rheintal auf der Wartauer Alp Palfris wird den 130 Teilnehmern in bester Erinnerung bleiben. Heini Schwendener

130 Wanderer auf einmal: da staunten die Rinder auf der Alp Palfris. (Bilder: Heini Schwendener)

Das Programm des diesjährigen Alpwirtschaftskurses, den Marco Bolt vom Landwirtschaftlichen Zentrum St. Gallen (LZSG) in Salez leitete, versprach interessante und informative Kurzreferate. Dieses Programm, die guten Wetteraussichten und die landschaftliche Schönheit der Alp Palfris lockten am Donnerstagmorgen 130 Kursteilnehmerinnen und -teilnehmer an: Älpler, Alpbesitzer, Vertreter von Korporationen, Ortsgemeinden, Behörden sowie Fachleute der Alpwirtschaft.

Bestens gelaunt nahmen sie eine zweieinhalbstündige Wanderung auf der grossen Alp am Fuss der schroffen Felsen der Alvierkette unter die Füsse. Die Gäste der auswärtigen Alpsektionen, die erstmals auf Palfris waren, zeigten sich sehr beeindruckt von der Schönheit dieser einzigartigen Landschaft mit ihrem atemberaubenden Panorama.

Investitionen in die Alpgebäude

Hans Zogg und Walter Forrer stellten am ersten Zwischenhalt die Alp mit ihren 561 1/4 Stössen und ihrer Stafel vor. Viel Geld wurde in den vergangenen Jahren investiert, um die Alpgebäude zu verbessern und den neuen gesetzlichen Bestimmungen anzupassen. Selbstredend, dass die Alpbesitzer dabei auch sehr viel Fronarbeit geleistet haben. Bernhard Güttinger erklärte den Kursteilnehmern die Möglichkeiten von Investitionshilfekrediten, die Bund und Kanton ausrichten, wenn es darum geht, auf den Alpen die Produktionskosten zu senken, die Betriebsgrundlagen zu verbessern und den vielfältigen Vorschriften Rechnung zu tragen. Nach einem kurzen Fussmarsch gab es beim Alpstafel Althus einen Apéro. Hansjakob Gabathuler erläuterte den Kursteilnehmern beim Walser «Rothuis» die Geschichte der Walser Siedlung auf Palfris. Funde hätten gezeigt, dass die Alp bereits in prähistorischer Zeit begangen wurde, sagte Gabathuler. Die Walser besiedelten sie in der zweiten Hälfte des 14. Jahrhunderts. Drei Familien lebten damals dauernd auf Palfris. Weil die Walser mehr Rechte hatten als die Einheimischen, kam es oft zu Konflikten. Das Holz des «Rothuis» ist rund 600 Jahre alt, damit dürfte es zur Zeit der Walser Besiedlung von Palfris gebaut worden sein.

Die Wanderung mit Ausblick hinunter auf den Walensee gefiel den Kursteilnehmern sehr gut.

Einen langen Tatzelwurm bildend wanderten die Kursteilnehmer weiter zum Berggasthaus Stralrüfi, wo das Mittagessen serviert wurde. Bevor der Fussmarsch auf Wanderwegen weiter ging, begrüsste Werner Weber im Namen der Ortsgemeinde Wartau, der grössten Alpbesitzerin auf Palfris, die Kursteilnehmer und verwies auf das Projekt 2019. Für 80000 Franken sollen Trockenmauern auf der Alp instand gestellt werden.

Markus Hobi vom LZSG versorgte die Fachleute des Alpwirtschaftskurses mit aktuellen Informationen über die Ertragswerte und Pachtzinsen von Alpbetrieben.

Kampf gegen Verunkrautung und Verbuschung

Auf der Wanderung zurück zum Parkplatz informierte Marco Bolt bei einer Pause über die Unkrautbekämpfung auf den Alpen. Er machte darauf aufmerksam, dass Flächenbekämpfungen nicht erlaubt seien und nur der Kanton in besonderen Situationen eine Bewilligung dafür erteilen könne. Bolt betonte, wie wichtig der Kampf gegen die Verunkrautung und die Verbuschung zum Erhalt der Alpen sei. Ausserdem seien diese oft manuell auszuführenden Arbeiten auch eine Bedingung, um Sömmerungsbeiträge zu erhalten. Die Alp Palfris sei diesbezüglich beispielhaft, sagte Bolt.

Diesem Lob schlossen sich die Kursteilnehmer an. Älpler und Alpbesitzer machten auf dieser herrlichen Alp einen guten Job, war mehrfach zu hören.